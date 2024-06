Interinos a la espera del fallo europeo: «En educación urgen medidas inmediatas»

Luisa del Rosario Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 12 de junio 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Miles de interinos esperan la sentencia que este jueves 13 de junio emitirá el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre si la ley española corrige o no los abusos del personal eventual en la Administración Pública. En el ámbito de la Educación, los sindicatos docentes de Canarias esperan que vaya en la línea de la que ya dictó en febrero sobre personal laboral. Estiman que interpretará que los procesos extraordinarios de estabilización, como el ya celebrado concurso de méritos en el que el 52,9% de las plazas las logró profesorado que no ejerce en las islas, deben garantizar la fijeza de las personas, no de las plazas. Sin embargo, la sentencias del TJUE son «propositivas, no ejecutivas», lo que significa que, aunque estén en lo cierto, España tendrá que adaptar su legislación para aplicarlas, para lo cual no hay fecha concreta. Por eso, advierte el secretario insular de la Federación de Enseñanza de CCOO Canarias, José Ramón Barroso, «como la solución no va a ser para mañana o para pasado mañana, la situación de los interinos que no lograron plaza se debe solucionar con medidas más inmediatas».

El concurso de méritos no ha reducido la interinidad

«Más allá de las sentencias, porque no sabemos qué va a pasar y eso genera inestabilidad, en Canarias hay que intentar solucionar el problema con otras medidas como el que los concursos de traslado sean anuales y permitir más comisiones de servicio, para intentar que la gente que ha quedado donde no querían estar puedan solicitarlo, entre otras, porque este concurso de méritos no ha resuelto el que aquellas personas con más años en fraude de ley hayan cogido una plaza mientras que la ha obtenido mucha gente con pocos años. Necesitamos soluciones reales», insistió Barroso.

En una línea similar se manifestó el presidente de ANPE, Pedro Crespo. «Confiamos en que la sentencia vuelva a instar al Gobierno español a nuevos procesos de estabilización y que se posibilite una normativa para que se estabilice a las personas porque en Canarias vamos a seguir con más del 30% de interinidad, cuando en Europa nos ponía el límite del 8%, a pesar del concurso de méritos» que se acaba de celebrar, «y eso es lo que hay que evitar».

Reunión con Pilar Alegría el 20 de junio

Gerardo Rodríguez, uno de los portavoces del STEC, señala que las sentencias del TJUE son «vinculantes», con lo que España, si este fallo es similar al de febrero, deberá adaptar su legislación para «estabilizar a las personas». Y ya en una reunión pidió al consejero de Educación, Poli Suárez, que sea quien «lidere» la petición al Gobierno de España de que así sea si la sentencia va en ese sentido. A su juicio, la respuesta de «un nuevo concurso de méritos con un resguardo para los docentes de Canarias es una respuesta insatisfactoria. Es como las oposiciones excepcionales que tendrán lugar este junio. Es más, de lo mismo». El STEC pide «que se reconozca el abuso de temporalidad cuando se lleva más de tres años como docente», dice Rodríguez.

Precisamente un nueva «oposición de méritos flexible» es lo que pedirá Suárez que le autorice el Ministerio de Educación el próximo 20 de junio en una reunión con la ministra Pilar Alegría. «Queremos instar al Ministerio poder realizar nuevos procesos de estabilización con las 2.700 plazas que se incorporarán. Que se puedan obtener por concurso oposición flexible, sin examen eliminatorio, además de eliminar dos pruebas. Pediremos a Educación que autorice la prórroga de estos procesos y que nos permita adaptar el baremo basándonos en los datos de interinidad», explicó ayer el consejero en el Parlamento de Canarias. Allí reiteró la necesaria «unidad sindical y parlamentaria» en este asunto porque «si todo sale bien quiero ir con los deberes hechos y si todos vamos de la mano le costará decirnos que no», advirtió.

Concentración del profesorado de los conservatorios

Suárez dijo que si el «pudiera» sería el primero en aplicar la sentencia del TJUE si fuera favorable. «Pero no puede». Y tampoco es posible sacar del concurso de méritos al profesorado de los conservatorios como se hizo en la legislatura pasada a través de la ley de Presupuestos, porque ya hay una sentencia del Supremo que lo impide. Aún así, esos docentes que este jueves, coincidiendo con el fallo, se concentrarán en la sede de la Consejería para reivindicar la estabilización del personal docente de los dos centros canarios.