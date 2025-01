Las familias piden más recursos para el alumnado con discapacidad en Canarias Critican que quienes no quieren un centro especial o un aula Enclave no tengan opción por la falta material y personal en los centros educativos

La inclusión «es un derecho de las personas con discapacidad», como recuerda Naciones Unidas, «deben acudir a un aula ordinaria, no a un centro especial», pero la «falta de recursos humanos y materiales» hace que «la inclusión no sea real» en los centros educativos de Canarias. Es la queja de las familias de alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) o Necesidades Educativas Especiales (NEE) en el archipiélago. «Pedimos el cumplimiento de los derechos de nuestros hijos e hijas, no queremos privilegios», señalaban en una «carta a los Reyes Magos» que esperan algún día se materialice.

De momento, asegura la presidenta de la Federación Insular de Ampas 'Galdós', Marian Álvarez «en los colegios falta mucha formación entre el personal, pero fundamentalmente faltan recursos: auxiliares, pedagogos, docentes especializados. Estamos en mínimos», lamenta.

Álvarez señala que la petición del la federación no va al consejero de Educación, Poli Suárez, sino «más arriba, al presidente», en alusión a Fernando Clavijo, porque lo que no hay es presupuesto. «Se necesitan recursos y los presupuestos no llegan al 5% sino que se alejan, partiendo de la base de que el 5% ya es poco, pero es que encima, no cumplimos. Si no hay dinero, no hay inclusión», afirma.

Es más, añade Marian Álvarez, «la falta de recursos, de dinero, no puede vulnerar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad».

La presidenta de la federación explica que si bien es verdad que muchas familias prefieren que sis hijos e hijas con discapacidad acudan a un centro especial o a las aulas Enclave, otras no. «Yo respeto la decisión de todas las familias, pero los centros de educación especial o las aulas Enclave deben ser centros de elección, no de obligación», resalta.

Álvarez recuerda que hay familias a las que se les dice que sus hijos o hijas van a ir a un aula Enclave y que así van a ganar autonomía, que van a estar en un entorno más controlado, pero otras no quieren, y pone el ejemplo de escolares con síndrome de Down. «Esos niños o niñas necesitan contenidos», reivindica Álvarez, y ahí «empieza la guerra», en referencia a que cuando existen discrepancias entre la administración educativa y las familias comienza un «incierto y doloroso proceso».

«Son muchas familias a las que les establecen el dictamen de que sus hijos van a ir al aula Enclave y lo que opine la familia, o los terapeutas privados, no sirve nada. No pueden hacer nada», se queja la presidenta de la Federación Insular de Ampas 'Galdós', Marian Álvarez, quien abunda en que «por la convención de las Naciones Unidas no pueden discriminar así. La familia que lo quiera que lo tenga», pero que no se obligue a las demás, añade.

«Una prioridad»

Por su parte, desde la Consejería de Educación se insiste en que el alumnado NEAE y NEE son «una prioridad» y recuerdan que desde que se hizo con las riendas de Educación el equipo que dirige Poli Suárez han «puesto en marcha Neae+21, un nuevo modelo de FP Adaptada» además de haber abierto «nuevos centros y aulas Enclave.

También, señala la consejería, se han dado los primeros pasos para cambiar la normativa y es inminente publicación del nuevo pliego, que permitirá mejorar servicios y condiciones del personal». A ello añaden que «se han incrementado los contactos con las familias para darles una mayor presencia y participación en todo lo relacionado con la educación de sus hijos e hijas».

Planes de convivencia «con las mismas normas» La presidenta de la Federación Insular de Ampas 'Galdós', Marian Álvarez también apunta al error de utilizar «el plan de convivencia de los centros» con las mismas normas y deberes para el alumnado «normativo» y para el estudiantado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) o Necesidades Educativas Especiales (NEE. «No se puede juzgar al alumnado NEAE de la misma manera, es un alumnado que tiene diversidad funcional o neurológica», advierte. Y lamenta que se produzcan situaciones como la de un centro de Tenerife donde se llamó a la Policía Canaria para expulsar a un alumno.