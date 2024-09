La falta de personal fuerza al cierre de las urgencias del Hospital Veterinario de la ULPGC La plantilla denuncia «abuso laboral» y se concentrará en el Rectorado en la apertura de curso. Preocupa que no dar el servicio afecte a la homologación del título

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 16 de septiembre 2024, 23:09

La falta de personal ha forzado al Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) a quedarse sin urgencias, es decir, no abre de noche y tampoco festivos y fines de semana. «Desde hace cinco meses no abrimos por la noche de lunes a viernes y desde hace 15 días hemos tenido que cerrar también los fines de semana», explica el director del centro, Manuel Morales Doreste porque con la plantilla actual no se puede mantener el centro abierto los 365 días del año las 24 horas tal y como exige la normativa.

El problema, señala, «es que al ser público tiene que seguirse la ley de contratación pública y eso genera muchas dificultades en la contratación. Pero en estos momentos estamos trabajando con el equipo rectoral para ampliar la plantilla porque con el personal actual no podemos garantizar el servicio las 24 horas. Por eso, mientras no la ampliemos, estamos obligados a cerrar temporalmente las urgencias, porque no podemos dar un servicio de calidad».

Concentración de protesta en la ULPGC

Precisamente la falta de personal ha hecho que Convergencia Sindical Veterinaria (Consive) haya organizado una concentración este miércoles, coincidiendo con el acto institucional de la apertura oficial del curso en la ULPGC en el Rectorado. Según Consive, motivada por «los abusos laborales que lleva años sufriendo la plantilla del Hospital Clínico Veterinario de la ULPGC». El sindicato exige «entre otras cosas, soluciones concretas a la falta de personal» que cifran en el 60% de la plantilla.

Plantilla mermada

Según Morales Doreste, esta cifra es elevada. El centro cuenta con 28 personas contratadas y 15 docentes vinculados. En su opinión haría falta contratar a cuatro veterinarios más y «unos 10 auxiliares veterinarios» porque con eso «se cubre bien» el servicio. Para Consive, en cambio, «faltan al menos seis veterinarios, 16 auxiliares y dos administrativos. Esto significa que el hospital está funcionando con un 40% de la plantilla necesaria».

La plantilla denuncia «sobrecarga» de trabajo y la universidad achacan a la ley las dificultades para aumentar personal

La apertura del Hospital Clínico Veterinario 365 días al año y las 24 horas es necesaria para que quienes egresan en la Facultad de Veterinaria tengan títulos homologados en Europa. Por eso el director mostró su preocupación con no cumplir la legislación europea. Una preocupación que comparte la plantilla. Además, recuerda el sindicato, es el único centro que presta servicio a toda la zona norte de una isla con lo que la falta de personal les hace soportar «una sobrecarga de más de 7.000 consultas de urgencias en lo que va de año, incluyendo guardias nocturnas, fines de semana y la hospitalización de miles de mascotas».

Morales Doreste lamenta que esta situación afecte a un centro que es «el segundo hospital veterinario más importante de España» tanto o por lo que pueda afectar a la homologación del título sino porque consideran que prestan un valioso servicio a la sociedad. Y estima, no obstante, que «en uno o dos meses como máximo esté todo solucionado».

Muchas «promesas» pero no se amplía la plantilla

La plantilla, por su parte, pone de relieve que tanto «el rector de la ULPGC como la gerente de la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico «siguen sin dar soluciones reales. Se limitan a prometer, pero los hechos demuestran lo contrario: no se ha hecho ninguna nueva contratación» y además, dicen, «la salud mental y física del personal está gravemente afectada, y más de quince compañeros han tenido que solicitar bajas voluntarias, excedencias o se encuentran de baja médica en los últimos 12 meses» por lo que no pueden «seguir así».

El rector de la ULPGC, Lluís Serra, por su parte, señaló ayer a los medios de comunicación en un acto en el campus de Fuerteventura que el cierre de las urgencias se debía a «un problema de contratación inadecuada» y aseguró que «en pocas semanas estará solucionado».