Educación amplía a los 33 años la FP Adaptada para alumnado con discapacidad

Luisa del Rosario Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 3 de julio 2024, 12:54

El alumnado con discapacidad leve-moderada, autonomía personal suficiente y competencia lectora podrá acogerse a la nueva FP Adaptada que presentó este miércoles el consejero de Educación, Poli Suárez y que amplía la permanencia en los centros de los 23 años actuales a los 33.

Suárez dijo que son dos ciclos formativos, +16 y +21 Capacítate, con una duración de un curso que se podrá completar progresivamente en uno a tres años y que oferta estudios en Comercio y marketing, Agraria, Administración y gestión e Imagen personal en medio centenar de centros repartidos por las islas salvo El Hierro, porque allí no han tenido «demanda».

La idea es «mejorar la inserción laboral» del alumnado con discapacidad basado en un « diseño universal de aprendizaje: el sistema se adapta al alumno. Será el estudiantado quien marque su propio ritmo de aprendizaje» y «ampliamos la edad máxima de los 23 años actuales hasta los 33 años a partir del próximo curso 2024-25», explicó el consejero.

Cambios en la FP Adaptada

«Hasta ahora un alumno con discapacidad podía entrar a partir de los 16 años a un ciclo de dos cursos pudiendo repetir una vez por curso y a los 21 (o 23, dependiendo de cuándo accediera) debía abandonar el centro. Desde enero cubríamos esa anomalía con el programa piloto y pionero en España de NEAE+21 con dos años más. Con la nueva FP Adaptada estamos mejorando la atención ampliando de los 23 a los 33 años la posibilidad de permanencia en los centros para chicos y chicas que no hayan conseguido trabajo o quieran seguir formándose», afirmó Suárez en el Instituto Feria del Atlántico de la capital grancanaria donde presentó la iniciativa.

Se han creado «dos itinerarios» con un plazo de entre uno y tres años, «siempre que cumpla la edad establecida. No se repite curso porque el aprendizaje es progresivo y puede ser continuado en el tiempo. Pueden acceder alumnos de entre 16 y 20 años y que los equipos de orientación consideren aptos para pasar del aula enclave a FP Adaptada con una discapacidad leve-moderada, autonomía personal suficiente y competencia lectora», añadió Suaréz. Quien agregó que se trata de «módulos de transición del sistema formativo al mundo laboral». También hay un itinerario dirigido a jóvenes de entre 21 y 30 años con discapacidad con discapacidad reconocida igual o superior al 33% inscritos como demandantes de empleo y cuya permanencia máxima es de tres años.

Objetivo: la inserción laboral

«La prioridad es que encuentren empleo», dijo Suárez, que explicó que las cuatro áreas que se ofertan están incluidas en la FP Dual con un 20% de prácticas en empresas.

El consejro no adelantó la previsión de plazas que espera cubrir con esta nueva oferta, e insitió en que era «una apuesta más por la diversidad, para integración de chicos y chicas con discapacidad intelectual que el sistema abandona. Ya es hora ya que se inserten porque son iguales», aseguró.

Precisamente el Consejo Escolar de Canarias había alertado en un informe que más del 70% del alumnado con discapacidad a partir de los 21 años desaparece del sistema educativo y carece de una oferta formativa.

Suárez también reconoció que también hay parte del alumnado NEAE que requiere recursos «sociosanitarios» porque no pueden seguir estudiando, pero que esta nueva oferta era para quienes sí pueden formarse e incorporarse al mercado laboral. «Yo espero que esto sirva para ayudar a estos chicos y chicas y debemos ir de la mano con las familias», afirmó.

Sobre la falta de inserción laboral de este colectivo Suárez apuntó a la falta de formación como el principal problema, por lo que consideraba que esta nueva oferta de FP Adaptada iba a ayudar a revertir la situación. «Hasta ahora falta la formación. Ya tenemos ese diagnóstico de la realidad y podemos ofertar esto porque muchos chicos y chicas se quedan en sus domicilios. Tampoco hay plazas en los centros ocupacionales ni plazas sociosanitarias», lamentó e consejero.

Por otro lado, sobre la falta de ocupación de todas las plazas del programa NEAE+21 el consejero dijo que quizás habían llegado «un poco tarde» porque no se inició a principios de curos y ya las familias se habían organizado. «Se ha ido corrigiendo y esperemos seguir aumentando plazas y en Gran Canaria y en Tenerife. A las islas no capitalinas no pudimos llegar no porque no hubiese demanda sino porque no pudimos llegar, pero sido toda una apuesta y un éxito. Un hito de esta Consejería que nos acordemos de los chicos y chicas que dejaban de existir para el sistema».