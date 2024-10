Educación abre matrícula extraordinaria para 23 aulas de infantil de 0 a 3 años

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 14 de octubre 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La Consejería de Educación abrirá entre el 18 y el 31 de octubre un nuevo plazo extraordinario de admisión para el primer ciclo de Educación Infantil en las islas. En concreto se pondrán en marcha en 23 centros repartidos en cinco islas. Este lunes 14 de octubre se especificará el número de plazas de cada centro, así como la jornada escolar o los criterios de admisión.

En junio Educación abrió también un período extraordinario de matriculación para 498 plazas que se sumaron a las 1.199 que se ofertaron en el período ordinario y que ya estaban en marcha en el curso 2023-24.

La mayor parte de las plazas son para el tercer curso de Educación Infantil, esto es, para alumnado de 2 años, pero tanto en La Palma, en el colegio Los Canarios, en Fuencaliente, como en el colegio Mario Lhermet Vallier, en Hermigua, se abrirán aulas mixtas con 2º y 3º curso, esto es, alumnado de 1 y 2 años.

En Gran Canaria se ofertarán unas 180 plazas en los centros Costa en Moya, Alcorac Henríquez en la capital grancanaria, en el colegio San Fernando de Maspalomas y el colegio Ansite, en el sur de la isla, en el centro Luis Cortí de Santa María de Guía, en los colegios Doctor Gregorio Chil y Naranjo, José Tejera Santana y Príncipe de Asturias de Telde, y en el Monseñor Socorro Lantigua de Teror y el Profesor Rafael Gómez Santos de la Vega de San Mateo.

En Fuerteventura se abre matrícula en los colegios Pájara y Tuineje. En Lanzarote en los centros Argana Altam, en Arrecife y Yaiza. Y en Tenerife se abren nuevas aulas en Adeje, en el colegio Carmen Álvarez de La Rosa de Candelaria, en Agache en Güímar, en el Ramón y Cajal de La Orotava, en La Montañeta en Los Realejos, en el centro La Verdellada de San Cristóbal de La Laguna y en el centro Chimisay de Santa Cruz de Tenerife.

Las listas provisionales de alumnado admitido se publicarán el próximo 7 de noviembre y las definitivas el 13 del mismo mes.

Educación, sin embargo, no señala una fecha concreta en la que empezarán las clases de Infantil de 0 a 3 en estos centros.

La Consejería ha optado por no anunciar con antelación dónde se abrirán nuevas aulas de infantil abriendo periodos extraordinarios de matrícula según van terminando las obras de las aulas, lo que hace que muchas familias ya tengan matriculados a sus hijos e hijas en otros centros.

En el curso 2024-25 el número de aulas del primer ciclo de Infantil aumentó en 570 con respecto al curso anterior, al pasar de 1.217 a 1.787, aunque en este período no eran «nuevas aulas», pues eran que estaban previstas que abrieran a principios de del pasado curso y que no lo hicieron por no haber concluido las obras.

A lo largo de este 2024-25 Educación anunció que podrían abrir otras 839 aulas, hasta alcanzar las 2.626. Además, Educación ha solicitado ampliar en otras 800 el número de aulas de infantil que se acogen a los fondos europeos Next Generation tras la renuncia de Andalucía a abrir aulas públicas por esta vía, lo que sumado a las 3.879 que pensaba tener el archipiélago en el curso 2025-26 se llegaría a las 4.700 plazas.