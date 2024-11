3.800 docentes de FP en Canarias llamadoms a la huelga por más plantilla y horas lectivas

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria. Jueves, 28 de noviembre 2024, 01:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

3.800 docentes de Formación Profesional (FP) de las islas están llamado a la huelga el próximo miércoles 4 de diciembre. Más horas lectivas dedicadas a la conexión del alumnado con las empresas y más profesorado son las principales reivindicaciones del colectivo que este año ha visto como la implantación de la FP Dual ha cambiado las rutinas de los centros.

Del paro, convocado por el STEC, ANPE, y CCOO, se han descolgado Insucan y UGT al considerar que la concentración del pasado sábado, en la que sí hubo unión sindical, fue «un fracaso», mientras que Unión Sindical de Profesores de Secundaria (USPS) aún no ha decidido si la apoya o no.

«Tras varias mesas técnicas se han conseguido avances, pero siguen siendo insuficientes», señala Gerardo Rodríguez en nombre del STEC. «Los docentes están asfixiados, desasistidos y con horarios imposibles», lamenta.

De «insuficientes» también lo califica Macarena Afonso, de ANPE. «Los avances que hemos ido alcanzando con Educación en las diferentes mesas técnicas tienen cierta sensibilidad pero son insuficientes», afirma.

«Se han eliminado horas lectivas dedicadas a la conexión del alumnado y las empresas y lo que se ha recuperado para el próximo año no es suficiente». Por la implantación de la FP Dual, explica Afonso, ahora el alumnado de primero también hace prácticas en empresas. Pero ese estudiantado, dice, «es muy poco maduro» por lo que es necesario «sensibilizarlos sobre lo que les espera. Es verdad que no van a ejercer roles de trabajadores, pero se los lleva a un ambiente completamente diferente», advierte. «Hay que analizar bien «proceso actitudinal, su perfil, con qué empresa, su zona geográfica de influencia, su situación familiar de traslado... para que se le allane el camino».

Precisamente ese aumento de horas lectivas implicaría incorporar «más profesorado» a la FP. «Si necesitas más tiempo para hacer esa función o para desarrollar los módulos lectivos que correspondan con garantía, calidad y competitividad hacen falta más docentes», afirma Afonso.

Sobre la oportunidad de la huelga Afonso reconoce que si bien no hubo una participación importante en la concentración del sábado el profesorado sí ha pedido que se le dote «de esta herramienta». «Es verdad que los argumentos -de los sindicatos que no la secundan- no dejan de ser ciertos. Se podría haber avanzado un poco más en la negociación aunque la Consejería ha dicho que hasta aquí puedo llegar. Pero si [el profesorado] nos pide ese recurso tenemos que dárselo. Ahora le toca al profesorado dar un paso al frente», añadió.