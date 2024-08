El detenido por el asesinato del niño de Mocejón pasará el jueves a disposición judicial

J. A. G. Miércoles, 21 de agosto 2024, 08:37 | Actualizado 09:13h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Apurando las 72 horas que permite la Ley, el detenido por el asesinato del niño Mateo en Mocejón (Toledo) pasará este jueves a disposición judicial, mientras que la Guardia Civil continúa con la búsqueda del arma del crimen cerca de las instalaciones del Ángel Tardío, el polideportivo municipal mocejonero.

El joven de 20 años, que confesó «parcialmente su autoría» -según fuentes de la investigación- el pasado lunes, ha pasado su segunda noche en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo. A la espera de su traslado al Juzgado de Instrucción número 3 de Toledo, el instituto armado continúa a la espera de que un médico forense certifique el grado de discapacidad psíquica que posee el arrestado. Horas después de la detención y en declaraciones a los medios, el padre del detenido aseguró que su hijo «tiene una discapacidad del 70% con certificación médica, aunque no tomaba medicación». Una certificación que, según afirma ABC, ya está en manos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

De forma paralela, los agentes de la Benemérita continúan con la búsqueda del cuchillo en las inmediaciones de la instalación deportiva en el fondo de una pequeña acequia que ha sido vaciaba y ha quedado cubierta por el fango y el lodo. Según La1 de TVE, el principal sospechoso será llevado nuevamente al domicilo del padre en la calle Dalí para un nuevo registro. «Respondió a todo lo que se le preguntó y no dirá más», aseguró el pasado martes su progenitor. «No digo que fuera acosado, pero no se le trató con amor. No tiene habilidades sociales», añadió.

La despedida a Mateo

Antes, el cortejo fúnebre, hará una parada en la Iglesia San Esteban Protomártir para celebrar una misa en honor al pequeño asesinado. El pasado lunes, el templo fue escenario de una multitudinaria vigilia de oración a la que acudieron centenares de personas para recordar a Mateo.

La familia de Mateo pide en un comunicado respeto y tranquilidad

Una vez resuelto el caso y a la espera de cerrar las últimas incógnitas como el hallazgo del arma homicida y el móvil del crimen, las autoridades mocejoneras y castellanomanchegas han pedido a la población a que «la convivencia siga siendo un estandarte».

En las últimas horas, el padre del detenido ha declarado que está atemorizado por las amenazas que ha recibido tras la detención de su hijo y ha tenido que llamar a la Guardia Civil. «Me han apedreado la casa y llevo muchas horas sin dormir», ha expresado. Además, han escrito en su coche la palabra 'asesino'.

En un comunicado remitido a los medios, la familia del pequeño Mateo ha pedido «tranquilidad y respeto». Además, ha condenado los ataques que en las últimas horas ha recibido el portavoz de la familia, Asell Fernández, en las redes sociales. El pasado martes Milagos Tolón, delegada de Gobierno en Castilla-La Mancha, también denunció también el comportamiento de quienes han soltado todo su odio en las redes sociales y que desde el anonimato tratan de culpar a gente que por su religión o raza no tienen nada que ver. «A estos sembradoras de odio pido que sean más humanos», ha zanjado.