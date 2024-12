Desvalijan el chalé de Joaquín Ganga, el tatuador de los famosos

Raúl Hernández y Alicia Negre Murcia Sábado, 14 de diciembre 2024, 06:51 | Actualizado 08:10h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Un grupo de encapuchados con armas asaltaron en la noche de este miércoles la casa que el famoso tatuador Joaquín Ganga tiene en la pedanía murciana de La Alberca, en el Verdolay. Los ladrones, según explicaron a LA VERDAD fuentes cercanas a la investigación, entraron al domicilio cuando estaban dentro el tatuador, su pareja y un vigilante de seguridad y huyeron con objetos de gran valor económico.

Frente a lo inicialmente publicado, el propio Ganga aclara que los asaltantes no los maniataron y que el botín no alcanzó los 600.000 euros. Además, algunas fuentes apuntaron a que entre los objetos sustraídos se encontraba un Lamborghini, pero este vehículo no ha sido robado, aunque sí las llaves de este deportivo de alta gama.

«Él había tomado medidas de seguridad previas, como instalar cámaras y contratar al vigilante, debido a dos intentos de robo anteriores», lamentaba este viernes un vecino. «Sin embargo, parece que estos ladrones estaban muy organizados. Estamos alarmados, porque a la otra vecina también le entraron a robar no hace mucho».

La Policía Nacional trabaja actualmente en la búsqueda de grabaciones de cámaras de seguridad o cualquier otra pista que ayude a esclarecer este golpe.

Recientemente el creador de contenido Nil Ojeda mostró a través de las redes sociales la lujosa vivienda de Ganga, ubicada en la zona nueva de La Alberca. El vídeo, que visualizaron miles de usuarios, mostraba los exteriores de la casa, con un amplio jardín y dos piscinas -una climatizada con hidromasaje y la otra de tipo infinity y con jacuzzi-.

En las imágenes, que corrieron como la pólvora por las redes sociales también se podían apreciar las dimensiones del garaje del chalé, donde el artistas guardaba el Lamborghini y un Tesla, ambos modelos de un elevado coste.

Ampliar La casa de Joaquín Ganga, este viernes por la mañana. Javier Carrión / AGM

Joaquín Ganga, un joven de El Palmar, se ha convertido en uno de los grandes tatuadores del mundo. Por sus manos han pasado todo tipo de estrellas internacionales, desde deportistas murcianos como Carlos Alcaraz a los raperos más populares de la actualidad: LeBron James, Vinicus, Drake, Topuria, Post Malone y Chris Brown son algunas de las celebridades que han pasado por su estudio, que desde la pedanía de Murcia se trasladó a Los Ángeles, donde es ya toda una referencia.