El conflicto del hospital veterinario se encona tras 45 días de huelga

El personal del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) lleva 45 días en huelga con paros parciales. Un conflicto que se intensificará estas semanas previas a las elecciones al Rectorado del próximo 5 de diciembre con varias concentraciones previas a la huelga indefinida a partir del día 2. «Representamos no solo a los y las veterinarias, sino a administrativos y auxiliares y aún no hay acuerdo. Hemos tenido presiones, aguantado malas caras, pero seguimos firmes en la lucha no solo por nuestras condiciones laborales sino para dignificar la profesión y que el hospital respete con los estándares europeos», dijo Umberto Cremaschi, veterinario y miembro del comité de huelga.

El también veterinario José Perera explicó que fundamentalmente tenían dos problemas: «Falta de personal y un convenio colectivo» adecuado al personal sanitario. «A día de hoy no hay solución al conflicto que está afectando a la atención de pacientes y a la formación del estudiantado». Pero también, advirtió, puede afectar la la homologación europea de la titulación, pues esta exige contar con un hospital veterinario que abra 24 horas 365 días al año y «no se está cumpliendo» desde febrero, cuando comenzaron los recortes horarios por falta de plantilla. De hecho, desde hace meses ya no es un hospital de urgencias. No abre de noche y tampoco los fines de semana.

«El rector, [Lluís Serra] como presidente del patronato» de la Fundación Parque Tecnológico, a la que está adscrito el hospital, «puede poner una solución. Pero a día de hoy no ha convocado una reunión que pueda poner fin a estos problemas o plantear una negociación justa» porque esto afecta «a los estudiantes de veterinaria y a los trabajadores», añadió.

Según el comité de huelga, la universidad apela a la falta de recursos económicos, derivados de las pérdidas por el cierre de las urgencias y los paros, el que no contrate a más personal. «Nosotros creemos que con la plantilla completa y dando el servicio que el hospital necesita» esas pérdidas se recuperarían en un corto periodo de tiempo. «Hemos mantenido cinco reuniones [con la Fundación] y hemos presentado distintas propuestas. Y la otra parte solo ha presentado una de mínimos a la que se aferran y no ha habido negociación real sino una imposición», lamentan.

Isabel Marrero, veterinaria, reiteró que la homologación europea «corre peligro» y añadió que también el «servicio de caballos está descuidado».

Esta semana comenzarán nuevas concentraciones en cenros de la ULPGC hasta que comience la huelga indefinida el día 2.