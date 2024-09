La Asociación Internacional de Volcanología se reúne en La Palma en torno a la sismología

CANARIAS7 Las Palmas de Gran canaria Lunes, 16 de septiembre 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Coincidiendo con el tercer aniversario del inicio de la erupción del Tajogaite, estos días se celebrará en La Palma el congreso anual de la comisión de sismología volcánica y acústica de la Asociación Internacional de Volcanología y Química del Interior de la Tierra (International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior Iavcei).

El congreso científico se desarrollará entre este martes y el día 20 de septiembre en el municipio de El Paso y reunirá a especialistas de distintos puntos del mundo que compartirán sus investigaciones y los avances más recientes en esta área de la volcanología.

En concreto, el encuentro se centrará en la sismicidad asociada a los volcanes y las distintas técnicas de análisis con debates en torno los nuevos sistemas de vigilancia sísmica y su combinación con otras técnicas de seguimiento de los procesos eruptivos.

El congreso científico está organizado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) junto con el Ayuntamiento de El Paso y la Iavcei. El encuentro también cuenta con la colaboración del Cabildo de La Palma, la empresa pública Sodepal y las consejerías de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas y de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, así como de la Delegación del Gobierno en Canarias.

En el encuentro participan científicos de la universidad alemanas de Postdam y München, del servicio de vigilancia geológica de Estonia, de las universidades británicas de Cambridge, Leeds y Exeter, del servicio meteorológico islandés y del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Islandia, de la universidad francesa de Brest y de la universidad de Stanford (EE UU), además de un nutrido número de investigadores españoles, en especial del IGN.

El estudio del proceso eruptivo de 2021 de La Palma centrará buena parte de las ponencias, en las que también se hablará del seguimiento de la actividad sísmica y volcánica de la isla de Decepción, en la Antártida, o de los volcanes islandeses de Geldingadalir y Askja y el sistema volcánico de Reykjanes.

Además, durante el congreso, se proyectará el documental sobre la erupción volcánica del Tajogaite realizado por Sharon Backhouse, directora de GeoTenerife.

Una visita al Instituto Astrofísico de Canarias, con parada en el Gran Telescopio de Canarias, y una excursión al cráter del Tajogaite son otras de las actividades previstas en este encuentro científico.