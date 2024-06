Desde Asia para el mundo

J. Luis Alvarez Madrid Miércoles, 12 de junio 2024, 23:07 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Con el verano llega el calor, las tormentas, los turistas y, cómo no, las plagas. Una de las más habituales y que más asco puede dar al común de los mortales la protagonizan las cucarachas. De ellas existen nada menos que 4.500 especies -incluidas sus primas las termitas-, pero de todas destaca una que ha conquistado el mundo. Y solo lo ha hecho en 250 años. Se trata de la Blattella germánica, también conocida como rubia o alemana, sobre la que un equipo de investigadores ha conseguido describir cómo se propagó, según recoge la revista Proceedings of the National Academy of Sciences de Estados Unidos.

No se trata de las cucarachas negras o rojas de grandes dimensiones que aparecen merodeando los cubos de basura y las alcantarillas. Estas son relativamente pequeñas. Están en casa debajo del fregadero o detrás de la nevera. De hecho, la plaga de Bathella germánica «es la más frecuente en el mundo», según los investigadores, que destacan que se encuentra entre los 40 tipos de cucarachas que presentan una «resistencia predominante a los insecticidas».

Los científicos tuvieron que llevar a cabo la no agradable tarea de recolectar nada menos que 281 ejemplares en 17 países. Contaban con el reto de que no había registros históricos «precisos» sobre la expansión de esta especie antes de la década de 1950. Sin embargo, la cucaracha germánica ya había sido descrita por primera vez en Alemania -de ahí su nombre- en 1776, por lo que se expandieron a finales del siglo XIX y principios del XX.

En autostop

Con el ADN se pudo determinar que esta cucaracha tenía «parientes cercanos» en otros continentes. El más afín filogenético es la Blattella asahinai Mizukubo, nativa de la bahía de Bengala (India) y que también se implantó en Myanmar y los archipiélagos próximos.

Según el trabajo, ese antepasado de la cucaracha germánica vivía hace unos 2.100 años en asentamientos urbanos del sur de Asia. Desde allí se propagó hacia el oeste y el este. Ya se sabía que las cucarachas «hacían autostop en las cestas de pan de los soldados». En su viaje hacia el oeste, «probablemente se propagaron por el aumento de las actividades comerciales y militares de los califatos islámicos omeyas o abasíes».

Mientras que su viaje hacia el este «fue facilitado por las actividades comerciales coloniales europeas entre el sur y el sudeste de Asia», especialmente las compañías Neerlandesa y Británica de las Indias Orientales. Esto significa que la cucaracha rubia conquistó el mundo por «los avances en el transporte, la globalización del comercio y el aumento del confort en las viviendas». Así llegaron a regiones que antes habían sido inaccesibles debido a la alta mortalidad durante los viajes de larga distancia y a la pobreza. Pero, además, no hay que olvidar que en un conflicto nuclear las cucarachas tienen más posibilidades de supervivencia que la especie humana.