Activistas climáticos vandalizan la casa de Messi en Ibiza

Leonardo da Vinci, Botticelli, Pablo Picasso, Claude Monet, Van Gogh… y Leo Messi. El astro del fútbol es el nuevo objetivo de los activistas por el clima, aunque, concretamente, lo ha sido su mansión en la isla de Ibiza. Dos activistas climáticos de la organización Futuro Vegetal se han colado esta madrugada en la finca del argentino para vandalizar su fachada con pintura negra y roja.

«Es una construcción ilegal que el futbolista adquirió por la exorbitante cifra de 11 millones de euros», denuncia el grupo. El exjugador del FC Barcelona adquirió esta vivienda en 2022, una fecha en la que el edificio no tenía el certificado final de obra ni tampoco cédula de habitabilidad. «La ley no funciona igual para todos», recuerda Futuro Vegetal en una comunicación en sus redes sociales.

La vivienda fue expedientada por las autoridades baleares «movimientos de tierra, realización de bancales, cambios en la topografía del terreno, excavaciones para instalaciones» realizadas por el anterior propietario para habilitar como vivienda parte de un garaje.

El colectivo ha definido esta actuación como una más dentro de sus protestas «de desobediencia civil no violenta» por las medidas «continuistas» del Gobierno de Pedro Sánchez que «estarían agravando la crisis climática». Así, Futuro Vegetal ha recordado que el informe de Oxfam de 2023 señala que «el 1% más rico de la población mundial generó en 2019 la misma cantidad de emisiones de carbono que los dos tercios más pobres de la humanidad, pese a que son precisamente las comunidades más vulnerables quienes padecen las peores consecuencias de la crisis».

Entre las imágenes compartidas en diferentes plataformas sociales, los activistas portan pancartas contra la polícia y los ricos. Además, se aprecian distintas estancias de la villa de Leo Messi, donde pasa sus días de descanso cuando acude a Ibiza.

Sin embargo, esta no es la primera actuación de Futuro Vegetal en la isla balear. La temporada pasada rociaron con pintura negra las cerezas de la discoteca Pacha e irrumpieron en el 'beach club' de lujo Blue Marlin de Cala Jondal con pancartas de protesta con el lema: 'Your luxury our climate crisis' (tu lujo, nuestra crisis climática).

Además, también tiraron pintura sobre un jet privado, un Lamborghini y sobre el yate Kaos, propiedad de Nancy Walton Laurie, heredera de la compañía Walmart.