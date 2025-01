Horóscopo lunes 27 de enero de 2025

Domingo, 26 de enero 2025, 23:00 Comenta Compartir

Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del lunes 27 de enero de 2025, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

Se muestra indiferente y es por miedo a ser rechazado. Sus acreedores están en buena disposición. Su intuición será muy valorada por sus superiores. Los huesos pueden resentirse si se excede con el deporte.

TAURO 20 abril a 20 mayo

No deje que el aburrimiento se instale en sus relaciones. Tenga siempre muy presente el debe y el haber. Intente ver la parte aburrida del trabajo con otros ojos. Enhorabuena, alcanza el peso deseado.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

Posee un halo de magia que encandila por donde va. No se relaje con el control de sus cuentas. Ojo, podría descuidar algún trabajo importante. Gozará de una salud de hierro.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

No se disperse y dedíquese solo a su nueva relación. Puede ser víctima de una estafa. Fomente más las relaciones con sus compañeros. Hoy volverá a sentirse en forma.

LEO 23 julio a 22 agosto

Cuidado, una amistad a la que ofendió busca venganza. Confórmese con lo que tiene, ser ambicioso es peligroso. Habrá cambios considerables en su ambiente laboral. Su positivismo ante la vida favorece a su salud.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

La amistad cobrará protagonismo si no tiene pareja. Está gastando como si fuera millonario y no lo es. No debe entrar en conflicto con sus superiores. Si no consigue relajarse, consulte al médico.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

Se perfilan grandes planes con su pareja. Su economía va bien, pero no cometa excesos. Le sobra energía para afrontar su trabajo. Haga pilates, fortalece el espíritu.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

Aleje de su vida a quien le crea problemas con su pareja. Sus descuidos pueden ocasionarle algún gasto extra. Tendrá nuevas tareas laborales. Los nervios le provocarán una subida de peso.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Disposición afectiva encantadora. Pida consejo antes de malgastar su dinero. Mucho trabajo extra, no debe dudar en pedir ayuda. Pletórico de optimismo y energía que transmite a los demás.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

No debe eludir los compromisos familiares. Gaste sin miedo, luego no le faltará. No es buen día para las negociaciones con sus superiores. No descuide sus riñones.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

El sexo opuesto se sentirá muy atraído por usted. Venza la tentación de compras innecesarias. Ese curso que va a emprender es un acierto. Procure descansar y cuidar más su alimentación.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Si está sin pareja, hoy es un buen día para encontrarla. Ponga orden en sus cuentas bancarias. Jornada perfecta para apuntarse a ese curso de formación. Influencia positiva de los astros en su salud.

