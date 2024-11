Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del domingo 17 de noviembre de 2024, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

La constancia en el amor puede dar sus frutos. Con un golpe de suerte podrá aumentar sus ingresos. No se estanque, acepte esa nueva propuesta laboral. Procure hacer un poco de ejercicio.

TAURO 20 abril a 20 mayo

Cumpla la promesa que le hizo a su pareja. No tome decisiones arriesgadas para su dinero. El trabajo va a desarrollarse en medio de cierta tensión. Olvídese de las dietas por su cuenta, consulte a un especialista.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

Esa persona que tanto le interesa reparará en usted. Cuide su economía, no se deje llevar por las compras. En el trabajo, le pondrá de mal humor hacer tareas que no son suyas. No piense tanto en sus problemas de salud.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Oportunidad de cambios en su vida sentimental. Jornada de importantes beneficios económicos. Los cambios profesionales suelen ser favorables. Físicamente se sentirá fuerte y resistente.

LEO 23 julio a 22 agosto

Jornada de euforia, se enamorará. Si tiene negocio propio, no lo deje en manos de nadie. Trabaje en equipo, le ayudará a no aislarse. Puede deprimirse a causa de algún ser querido.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Déjese llevar por su intuición amorosa. Debe ahorrar parte de sus ingresos. Es el momento de cambiar de actividad profesional. Controle el nerviosismo.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

Pasar demasiado tiempo solo, puede deprimirle. En la economía, tiene la suerte de cara durante todo el día. Si acaba de cambiar de trabajo, no se ponga nervioso. Cuide su cuerpo, descanse cuando lo necesite.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

Respete más los comentarios de su pareja. Momento óptimo para compras, ventas e inversiones. Ocasión para plantearse objetivos laborales claros. Acabe con los excesos y plantéese una vida sana.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

La felicidad será insuperable para quienes tienen pareja. Tiene que hacer frente a un pago que había olvidado. No «imponga» sus criterios a sus compañeros. El estómago se resiente, haga hoy dieta blanda.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

Reencuentro con un antiguo amigo. Tendrá problemas con el dinero si no ahorra más. Huya de las tensiones y batallas entre compañeros. Las cenas no deben ser copiosas.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

Agobio por cuestiones del corazón. Elimine los gastos superfluos. Si está pendiente de un nuevo trabajo, la fortuna le sonríe. Para estar en forma, nada como hacer ejercicio.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Sentimentalmente, déjese llevar por la intuición. Ahorrar consiste en no gastar en exceso. Buena jornada para los proyectos de trabajo. Moderación con el consumo de alcohol y tabaco.

