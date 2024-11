Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del lunes 11 de noviembre de 2024, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

Si busca pareja para compartir su vida, hoy no es el día. En la economía, todo irá sobre ruedas. Algún compañero puede echarle por tierra su reputación. Estado de ánimo sereno que beneficia a su organismo.

TAURO 20 abril a 20 mayo

Es el momento para amar y ser amado. Puede permitirse especular un poco con sus finanzas. Jornada laboral un poco tensa, pero satisfactoria. Muy bien de defensas, puede afrontar cualquier tema.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

Conocerá a gente interesante con la que lo pasará en grande. Buen momento económico. Jornada muy productiva en el plano profesional. Los excesos están mermando su salud.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Su capacidad amorosa está en la cima. El dinero es importante, pero no olvide la amistad. A través de un amigo puede conseguir un nuevo trabajo. A partir de hoy se restablecerá su salud.

LEO 23 julio a 22 agosto

No sea tan crítico y sí más flexible con la relación actual. Por fin va a poder decir adiós a los problemas económicos. Ser ordenado le vendrá muy bien en el plano laboral. Respete los horarios, especialmente los del sueño.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Lo que comenzó como aventura, puede acabar en algo serio. Afronte los asuntos económicos que tiene pendientes. Día de gran actividad laboral. Antes de acostarse, dese un baño caliente, le relajará.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

Continúe con la relación, la persona amada le corresponde. Debe tener precaución en los asuntos de dinero. Está cosechando reconocimiento en su puesto de trabajo. Cuidado con las malas posturas; la espalda puede resentirse.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

Exprese sus sentimientos, su pareja no es adivina. No se comprometa con gastos que no puede afrontar. Busque aliados para el trabajo, los necesitará. No tiene por qué soportar el dolor, vaya al médico.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Situación tensa con la familia, tenga paciencia. Una buena amistad le pone tras la pista de un negocio. Toda iniciativa laboral tendrá éxito. El mal humor se apoderará de usted si no descansa.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

Le rondan desde hace tiempo y usted no se ha dado cuenta. Gastos imprevistos pueden desestabilizar su economía. Interesante novedad en el mundo profesional. Evite que pequeños imprevistos le amarguen la vida.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

Improvise una salida nocturna, a su pareja le encantará. Momento idóneo para inversiones. Adelante con el arranque de esos proyectos laborales. Enfoque bien su energía vital y canalice su potencial.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Sea comprensivo con su pareja, nadie es perfecto. Mejore su calidad de vida evitando gastos superfluos. Su afán por superarse le hará trabajar con más empeño. El fin de semana en la playa le reconfortará.

