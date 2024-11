Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del domingo 10 de noviembre de 2024, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

Le espera una nueva aventura amorosa. Por fin podrá salir a comprarse todo a lo que ha echado el ojo. Tiene energía suficiente para desempeñar su trabajo. Los dolores de cabeza pueden ser por falta de sueño.

TAURO 20 abril a 20 mayo

Si acaba de iniciar una relación, dará lo mejor. Cuenta con una gran intuición para los negocios. Intente ser más regular en su trabajo. Bien de salud.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

Se siente muy positivo respecto a su relación actual. Si tiene una deuda, es el momento de saldarla. La colaboración de sus compañeros le será muy útil. Sufrirá molestias de estómago si no se tranquiliza.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

La bondad será su mejor arma de seducción. Debe ahorrar todo lo posible, pronto necesitará dinero. Posibilidad de que cambien mucho las cosas en el terreno profesional. Hoy volverá a sentirse en forma.

LEO 23 julio a 22 agosto

Caerá alguien rendido a sus encantos. Los negocios con amigos pueden dar buenos resultados. No vaya de un trabajo a otro con indecisión. Al iniciar un viaje, lleve los medicamentos básicos.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Se va a fijar en uno de sus amigos, pero no pasará nada. Posponga sus inversiones para un día más favorable. Sus opciones profesionales se amplían. La zona más débil de su organismo será la cabeza.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

Su relación de pareja puede sufrir alteraciones, nada grave. Mal día para experimentos económicos. Necesita nuevas responsabilidades profesionales. No mire hacia atrás; está en su mejor momento de salud.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

La sensualidad es hoy la protagonista, disfrútelo. Hoy ayudará económicamente a un amigo. Cuidado, últimamente está bajando su rendimiento. Huya del frío y, sobre todo, de la humedad.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Incidentes con terceros harán tambalear su relación amorosa. No deje que la ambición ciegue la realidad. Cabeza muy lúcida y con buenas ideas laborales. Contra el insomnio, levántese y lea hasta que vuelva el sueño.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

No tema, su actual relación no peligra. Está gastando como si fuera millonario y no lo es. Delegue responsabilidades laborales, se alegrará. Si puede, váyase al mar, es fuente de energía.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

No dé excesiva importancia a un olvido de su pareja. Una dificultad pecuniaria puede retrasar ese nuevo negocio. Retome algún antiguo proyecto profesional. Aléjese de las preocupaciones, intente tranquilizarse.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Déjese llevar por el corazón y no diga que no al amor. Esperanzas de mejora económica. Ojo, podría descuidar algún trabajo importante. Posibilidad de tener problemas intestinales.

