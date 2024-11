Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del martes 5 de noviembre de 2024, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

Como no sea más comprensivo, su relación se tambaleará. Los problemas económicos le amargarán el día. A lo mejor le ofrecen algún tipo de colaboración laboral. Prudencia con la dieta; podría caer en un estado anémico.

TAURO 20 abril a 20 mayo

No eche más leña al fuego y sea cuidadoso con su amor. Se muestra generoso y desprendido con los demás. No deje que su melancolía repercuta en su trabajo. Cuide ese resfriado para que no vaya a más.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

Riesgo de discutir con un amigo. Valore si prefiere enfrentarse a un familiar o perder dinero. Día estupendo en el ámbito laboral. Estará fuerte, sano y activo.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Diga a quien ama lo que lleva tiempo callándose. No sea confiado, pueden estafarle. Los roces con sus compañeros enturbian el trabajo. Está en forma, lleno de vitalidad.

LEO 23 julio a 22 agosto

Ocasión propicia para empezar un idilio. Le amenazan importantes gastos extras, sea comedido. Separe los asuntos personales de los profesionales. No maltrate su salud con los excesos.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Déjese llevar por sus sentimientos. Confórmese con lo que tiene, ser ambicioso es peligroso. Trabajará de modo más gratificante y responsable. La desconfianza puede ser objeto de preocupación, relájese.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

Una atracción fatal podría complicarle la existencia. Puede adquirir bienes de valor, como joyas, o un coche. Ante los cambios laborales, no se meta en problemas. Sus oídos pueden sufrir molestias leves.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

La historia sentimental que está viviendo puede ser duradera. Déjese aconsejar por expertos en economía. Planifique su trabajo para el futuro. Una actividad al aire libre entretendría su mente.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

La tristeza que ahora invade su corazón, desaparecerá. El dinero se esfuma en gastos inesperados. Trate de dar ejemplo a sus subordinados. Impida que su vida se llene solo de obligaciones.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

El amor le persigue, no se resista. Reinvertir sus intereses puede ser un buen negocio. El trabajo en equipo funcionará positivamente. Física y mentalmente va a notar pocas energías.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

Abundantes tentaciones a nuevas relaciones. Posibilidad de recibir buenos dividendos. Se avecinan nuevos rumbos profesionales. Una salud de hierro es lo que alberga en su interior.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Frialdad y distanciamiento con su pareja. Dispone de dinero suficiente para permitirse alguna inversión. Es buen momento para ordenar papeles en la oficina. Un mal movimiento le provocará una torcedura.

CANARIAS7 no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.