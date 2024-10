Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del sábado 5 de octubre de 2024, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

Si un amigo se enamora de usted, hable con él. Los trabajos extraordinarios le harán ganar mucho dinero. Ocúpese de su trabajo, pero no se obsesione con él. Yoga o taichí para mejorar el cuerpo y la mente.

TAURO 20 abril a 20 mayo

Los demás no le expresan sus emociones como le gustaría. Trate de reducir los gastos inútiles. Aprenda a escuchar las opiniones de sus compañeros. Evite las comidas copiosas y el exceso de alcohol.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

Su pareja le obsequirá con esas atenciones que tanto desea. Ahorrar consiste en no gastar en exceso. En su empresa estarán encantados con sus proyectos. Su organismo necesita más descanso nocturno.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Día sentimentalmente ajetreado. Jornada ideal para aumentar sus ganancias. Finalmente obtendrá éxitos profesionales. La ingesta de hidratos de carbono aporta energía a su cuerpo.

LEO 23 julio a 22 agosto

Discusiones frecuentes con su pareja. Un negocio esporádico surgirá y será muy rentable. Los astros le ayudan a conseguir una mejora laboral. Si no lo mima nadie, no se deprima, hágalo usted mismo.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Está siendo demasiado duro con sus seres queridos. Momento de dar una mayor prioridad al ahorro. No dude de sus valores y capacidades laborales. El exceso de ejercicio no le sienta bien.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

Cariñoso con su pareja, con la que compartirá buenos momentos. Ahorre todo lo que pueda porque lo va a necesitar. Piense si va a poder con el trabajo que quieren encargarle. La cabeza va a ser su zona más delicada.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

Saldrá de esa fase de intranquilidad amorosa. Sea cauto al gastar el dinero ahorrado. El trabajo se realizará de forma mucho más agradable. Si tiene una mente sana también tendrá un cuerpo sano.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

El amor trae hoy las cosas un poco moviditas. Los gastos extras pueden desestabilizar su economía. Antes de rechazar un trabajo, medítelo tranquilamente. Físicamente, se sentirá de primera.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

No dude de su pareja, sus sentimientos son verdaderos. Procure no derrochar o se arrepentirá. Piense si debe o no cambiar de trabajo. Sano pero agotado, intente descansar.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

Resuelva de una vez las diferencias con su pareja. Si es astuto, obtendrá grandes éxitos financieros. Aproveche la energía de su equipo y sacará el trabajo. La falta de sueño debe acabar.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Para encandilar a alguien utilice todos sus recursos. Evite gastar dinero a lo loco, puede necesitarlo. Grandes cambios en el terreno profesional. Hoy se encuentra pletórico, hará todo lo que le apetezca.

