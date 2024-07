Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del martes 16 de julio de 2024, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

Momento propicio para un nuevo idilio en su vida. Un imprevisto le obliga a gastar mucho dinero. Puede tener algún disgustillo en el trabajo, nada importante. Disfrute más de su tiempo libre.

TAURO 20 abril a 20 mayo

Le conviene expresar sus emociones. Reinvertir sus intereses puede ser un buen negocio. Ser jefe es difícil, utilice el diálogo. Vigile sus articulaciones y no se exceda con el deporte.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

Un pariente le dará una gran alegría. Está atravesando una buena racha económica, disfrute de su dinero. Una novedad en su trabajo le traerá satisfacciones. Buen momento para dejar malos hábitos.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Su relación mejorará si hay más diálogo. Ocasión de iniciar una política de ahorro más coherente. No sea pesimista, en el trabajo también hay baches. Consulte, antes de hacer régimen, con un endocrino.

LEO 23 julio a 22 agosto

Oportunidad de encontrarse con una persona de su agrado. Puede dejar de soñar, ese fantástico viaje se hará realidad. Hágase notar para que reconozcan su trabajo. Descanse todo lo que pueda.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Si está cansado de un viejo romance, no dude en dejarlo. No se fíe de las facilidades para obtener un préstamo. Jornada laboral creativa. Excelentes condiciones físicas y mentales.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

Ha encontrado a la pareja perfecta, consérvela. Sea generoso con el dinero, si solicitan su ayuda. En su trabajo, no se deje llevar por un exceso de ambición. Tras una dura jornada, dedíquese a descansar.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

Si hoy aparece un amor, puede ser intenso. Momento propicio para ampliar negocios e inversiones. Impedimentos para desarrollar sus funciones en la empresa. Su sistema nervioso se relaja.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Si está solo, disfrutará de una aventura sentimental. Las preocupaciones económicas quedan atrás. Tiene la sensación de que sus jefes le exigen demasiado. Más fuerte que un roble, así que no se queje.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

Enfrentamientos con su pareja. No se deje persuadir para realizar una inversión. Si es prudente, logrará buenas oportunidades laborales. Naturaleza fuerte, pero aun así no baje la guardia.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

Dialogue con su pareja sin intentar imponerse. Esperanzas de mejora económica. El momento laboral es francamente bueno para su promoción. El descanso y las actividades recreativas son compatibles.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

No eche a perder su relación por una historia pasajera. No abuse de la generosidad de los demás. Si cambia de trabajo no le dé prioridad a la nómina. Los nervios se adueñan de toda su energía.

