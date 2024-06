Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del martes 4 de junio de 2024, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

A veces no queda más remedio que perderse para encontrarse. Hoy es un buen día, mejor que otro cualquier, para renacer.

TAURO 20 abril a 20 mayo

A pesar de lo que sientes hacia ti mismo, debes saber que estás en un punto envidiable: al principio de una gran historia de amor.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

Has dejado que otra persona tome elecciones importantes para ti para evadirte de esa necesidad. Tienes que saber elegir lo que es mejor para ti y para los demás.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Es bueno reírse, pero no de los demás, sino de uno mismo. Este es un buen día para que retomes el ejercicio como parte de tu rutina.

LEO 23 julio a 22 agosto

Nada se debe interponer entre tus objetivos y tú. Debes ser más disciplinado, pues esa es la única vía para obtener el éxito.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Ser demasiado seguro de ti mismo no es lo que va a atraer a esa persona, pues te estás olvidando de que al poner todas las cartas sobre la mesa se pierde el encanto.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

Hay más de una manera de conseguir ese objetivo que te has planteado, pero solo una de hacerlo en el tiempo que precisas. Y esa involucra cuidado, esmero y esfuerzo.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

Di a tu pareja eso que llevas desde hace tiempo en la punta de la lengua, y que no acaba de salir. Es tiempo de revelar ese secreto.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

No debes cargar con los culpas y prejuicios de otra persona, aunque se trate de tu pareja. Cada uno debe hacerse cargo de su crecimiento emocional.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

El reloj está avanzando, y ya no puedes perder más tiempo en tu cuidado, pues tu cuerpo no espera, y mucho menos el deterioro que puede sufrir si no te pones al día.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

Hay muchas cosas por dejar en orden dentro de casa antes de recibir a otro corazón en ella. Antes de seguir con esta búsqueda, un tanto urgente, del amor, debes equilibrarte.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Un cambio es necesario, pero no sabes cómo acometerlo, ni qué es exactamente lo que debes cambiar. Los astros te recomiendan que consideres los tiempos.

CANARIAS7 no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.