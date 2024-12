Una semana con el corazón dividido entre Motos y Broncano

Mikel Labastida Viernes, 29 de noviembre 2024 | Actualizado 30/11/2024 06:21h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Hacía tiempo que la televisión tradicional no acaparaba tanta atención desde todas las esferas. El público, los medios y los políticos se han pasado una semana pegados a una pantalla haciendo zapping entre 'El hormiguero' y 'La revuelta', que están protagonizando el duelo más encarnizado de la temporada. En el inicio del curso la rivalidad entre ambos era taimada, hasta que la disputa por un invitado -el piloto Jorge Martín- desató una serie de reproches y reacciones entre ambos espacios. La pelea encuentra reflejo en los informativos de todos los medios y se asocia una vez más a estrategias políticas. La audiencia también ha dictado sentencia y se ha posicionado claramente a favor de uno de ellos. Repasamos la semana más intensa de la televisión en España de los últimos años.

Jueves 21 de noviembre La acusación de Broncano

A Jorge Martín se le ocurre subir una 'story' en su cuenta de instagram anunciando que va a acudir a 'La revuelta' esa noche. La publicación desaparece al cabo de un rato. ¿Qué sucedió? No lo sabemos, pero podemos imaginar que desató la ira en algunos despachos y que se cruzaron unas cuantas llamadas. TVE emite esa noche, como siempre grabado, el magacín de Broncano. El cómico sorprende al explicar a la audiencia que no pueden emitir la entrevista que tenían prevista con Jorge Martín ante las supuestas presiones de 'El hormiguero', que al parecer había cerrado antes ser el primer programa al que acudiría el piloto como campeón del mundo. El presentador se explaya y explica que no es la primera vez que tienen problemas con la competencia a propósito de los invitados. Como medida de protesta en el tiempo reservado para la entrevista se emiten imágenes de ciervos y otros animales. La audiencia sorprende y aguanta frente a la pantalla. Ese día gana 'El hormiguero', con Hugh Grant como invitado, pero por muy poco margen. En estricta coincidencia Motos logra un 14,2% de cuota de pantalla frente al 13,9% de TVE.

Viernes 22 de noviembre El tema de conversación del día

Las palabras de Broncano se convierten en el tema de conversación de media España y encuentran eco en todos los medios de comunicación, especialmente en TVE que se vuelca en apoyar a su compañero. El tema se incluye en las mesas de debate de 'La noche en 24 horas', 'La hora de la 1' y 'Mañaneros' y ocupa un hueco en los Telediarios. El asunto no abrió ninguno de estos espacios como se encargó de señalar el ente público tras la denuncia de políticos y algunos medios. Ese día se desvela además que Martín finalmente sí grabó una entrevista en 'La revuelta', tras acabar el programa, pero que no se emitió.

Lunes 25 de noviembre La respuesta de Motos

Pablo Motos comienza su programa denunciando una «agresión» a su equipo, en referencia a lo sucedido el jueves anterior en 'La revuelta'. Ese día 'El hormiguero' había colgado un tuit asegurando que todo se debía a un malentendido. Pero su presentador se quedó con ganas de dar más explicaciones. No lo hizo hasta casi acabar la emisión, pese al avance del inicio. Acusó a RTVE de mala praxis y denunció que la polémica era una cortina de humo para que no se hablase de otras noticias políticas. «Con la que está cayendo en este país», señaló. Broncano también hizo referencias a la polémica. Su invitada del día, Rigoberta Bandini, para echar más leña al fuego desveló que estaba «vetada» por Motos. 'La revuelta' arrasa esa noche en audiencias con un 17,8% de 'share' frente al 15,4% de las hormigas.

Martes 26 de noviembre Calma tensa en el 'access prime time'

Por la mañana RTVE envía una nota de prensa defendiéndose de las acusaciones que Motos había hecho la noche anterior, de la que todos sus programas se hacen eco. Por la noche los dos formatos estrella regresan a la normalidad. O casi. 'La revuelta' hizo una pequeña broma sobre 'El hormiguero', pero el otro lo obvió por completo. Al primero acudió Hugo Silva, mientras que en el segundo estuvo David Bisbal. El público volvió a decantarse por la propuesta de TVE (16,8%) frente a la de Antena 3 (16%).

Miércoles 27 de noviembre Jorge Martín visita 'El hormiguero'

Es la fecha acordada por 'El hormiguero' para recibir al piloto Jorge Martín. Y este acude como estaba establecido. No se rehúye la polémica. «Estás muy solicitado», le dijo Motos. Y el deportista trató de poner paz como pudo. La actriz Mina El Hammani fue la invitada en 'La revuelta' y a juzgar por las audiencias fue también la que acaparó mayor interés, puesto que el espacio de TVE consiguió un 16,4% de cuota de pantalla frente al 13,5% del de Antena 3.

Jueves 28 de noviembre Jorge Martín regresa a 'La revuelta'

Ampliar Pablo Motos y Dani Martín.

'La revuelta' sorprende al contar con Jorge Martín, esta vez sí, como invitado. Aunque una vez hubiese pasado por el espacio de la competencia ya tendrían permiso para emitir la entrevista grabada deciden hacer una nueva, en la que por supuesto bromean con el episodio sucedido. 'El hormiguero' cuenta con el cantante Dani Martín, pero no es gancho suficiente para vencer a su rival, que completa su semana con pleno de victorias. Broncano (16,7%) vence a Motos (15,2%). Lo curioso es que la entrevista de Jorge Martín en TVE supera en más de 3 puntos a la que hizo en Antena 3. Ese día, por cierto, fue elegido como nuevo presidente de RTVE a José Pablo López, artífice del fichaje del cómico para la cadena pública.