Llegó hace seis años a 'Todo es mentira' como el publicista que se convirtió en el juez al que muchos temen y en el entrevistador que consigue el titular que todo el mundo busca. El presentador Risto Mejide (50 años, Barcelona) celebra 1.500 entregas y el sexto aniversario de este formato de Cuatro (lunes a viernes, 15:30 horas), que ve la política desde el humor y la ironía, pero donde no faltan, según el comunicador, la honestidad con el espectador y la independencia. «Podemos dar a la izquierda y la derecha por igual. Hay días que nos llaman comunistas y otros fascistas de la 'fachoesfera'», dice el catalán sobre este programa, que alcanza esta singular efeméride en su mejor momento histórico, con una media del 7% de cuota de pantalla en la presente temporada.

–Celebrasteis el jueves 1.500 programas de 'Todo es mentira' con Miguel Ángel Rodríguez. ¿Habéis invitado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso?

–Creo que podría ir a 'Todo es mentira'. A veces no es tanto que se te cierren en banda y no vengan, sino que depende del momento de cada político. Nos ha pasado con políticos de todos los colores y nos sigue pasando con Yolanda Díaz, por ejemplo. Da igual el signo político, hay algunos que se cierran por el momento que están viviendo y tienes que dejar que ese momento pase. Llegará.

–¿Cree que sería una buena colaboradora? Ayuso empezó de tertuliana.

–Y ahí es donde conoció justamente a Miguel Ángel. Los políticos que están de vuelta son más interesantes, incluso tienen más libertad. Ya han sido traicionados, ya han visto, de alguna forma, el lado oscuro de la política y muchos de ellos hablan con mucha más libertad. Por eso me gusta, por ejemplo, cuando viene Margallo, que conoce toda la trastienda.

–¿Y usted ha visto el lado oscuro de la política?

–La gente ve lo mismo que yo. Hace muchísimos años cuando yo empezaba en televisión, Xavier Sardá me dijo que si quería hacer tele, tenía que pensar todo el rato en el espectador. Esa solo debería ser mi preocupación. Y eso es lo que hago. Me cuestiono si se entenderá en casa lo que estamos diciendo. Y hay otra máxima en este programa, que es respetar la inteligencia del espectador. No tratar de sobreexplicar las cosas, no tratar a la gente como si fuera idiota porque no lo es. Que cada uno saque sus conclusiones, es lo que me parece más honesto.

–¿Cómo lleva esa particular lucha entre programas para conseguir al mejor invitado?

–A mí me preocupa que si ese programa coincide en la misma franja que la mía, pues que se llevaran al invitado. Creo que cada entrevistado tiene una entrevista distinta según el programa en el que esté. Ferreras no va a hacer la misma entrevista que yo. Eso el espectador lo nota, lo sabe y lo prefiere, además, porque así tienes más posibilidades.

–¿Hay alguna persona que se resista ir a 'Todo es mentira'?

–¿Sabes lo bueno? Que hemos sido transparentes con todo lo que ha pasado con los personajes. Si ha habido algún compromiso de entrevista que luego se ha echado para atrás, lo hemos dicho en el programa. Y lo ponemos en conocimiento del espectador. Somos transparentes y claros. Por eso llevamos 1.500 programas, y por la independencia también: podemos dar a la izquierda y la derecha por igual. Hay días que nos llaman comunistas y otros fascistas de la 'fachoesfera'.

–¿A quién le gustaría entrevistar?

–Hombre, me encantaría tener a Begoña Gómez. Imagínate.

–¿Lo habéis intentado con Pedro Sánchez?

–Yo lo he entrevistado dos veces ya. Pero a 'Todo es mentira', de momento, se resiste también. Yo lo entiendo. La política tiene sus momentos. Ahora tienen más que perder que ganar.

Escenarios peligrosos

–Después de seis años presentando este formato de política y humor como es 'Todo es mentira', ¿habéis notado más polarización?

–Empezamos para retratar a nuestra clase política y en el camino hemos descubierto muchas cosas. Hay que diferenciar entre la clase política y la política. En la clase política hay de todo como en todas partes. Yo no soy de esos que dicen que todos los políticos son iguales y todos roban. Eso nos lleva a escenarios muy peligrosos y, es más, creo que ahora la política es más necesaria que nunca.

–¿Se negaría a entrevistar a alguien?

–Jamás. Creo que todo el mundo merece una entrevista. Hasta un asesino en serie merece una entrevista.

–¿Cree que los invitados le temen cuando van al programa?

–Temer es una palabra muy gruesa. Creo que saben a lo que juegan conmigo. Yo lo voy a cascar todo y ya está.

