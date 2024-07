Paloma del Río, Premio Nacional de Televisión

Iker Cortés Madrid Martes, 2 de julio 2024, 12:25 | Actualizado 13:20h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

«Ha sido una mujer pionera en el ámbito del periodismo deportivo, altavoz de la diversidad y un referente para todas las personas que se dedican al periodismo deportivo en España». Son algunas de las razones por las que Paloma del Río (Madrid, 1960), la legendaria periodista de Televisión Española que en las últimas décadas ha enseñado a todo un país los secretos de la gimnasia, del patinaje, de la hípica o de los saltos de trampolín, ha sido galardonada este martes con el Premio Nacional de Televisión, que concede el Ministerio de Cultura y está dotado con 30.000 euros.

Nueve Juegos Olímpicos de verano y siete de invierno, además de infinidad de mundiales y europeos, se acumulan en los 37 años y medio de trayectoria de esta profesional, jubilada desde el pasado verano, que ha recibido premios tales como el Ondas de televisión a la mejor presentadora, la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo, el premio talento de la Academia de Televisión y el Premio Iris de la Crítica.

Asegura el jurado que Del Río «ha contribuido, con rigor y honestidad, a un deporte más inclusivo» y señala también que como mujer «ha dado voz a la diversidad en un entorno masculinizado y ha sido capaz de acercar al gran público deportes minoritarios, combinando rigor periodístico, amplio conocimiento técnico, profesionalidad, pasión y calidez humana».

Su última retransmisión fue la final del Mundial de gimnasia rítmica en el pabellón de la Feria de Valencia, en agosto del pasado año, donde los más de 6.000 asistentes acabaron coreando su nombre, precisamente el de una de las periodistas que más ha hecho por los deportes, sobre todo por los minoritarios, en España. Un verso de 'El Perro del Hortelano', de Lope de Vega, elegido por ella, sirvió entonces como despedida. «Yo me voy, señora mía, yo me voy, el alma no».

Para el jurado, además, la periodista «es un símbolo dentro del imaginario colectivo español asociado al deporte, y en especial a los Juegos Olímpicos. A través de este galardón se reconoce asimismo la relevancia del periodismo deportivo dentro del ámbito televisivo».

Su impecable andadura

Igual que Mari Carmen Izquierdo, Olga Viza o María Escario, Del Río pertenece a una generación de mujeres «cañeras», como ella misma las define, que rompieron el techo de cristal del masculinizado periodismo deportivo. Superaron los prejuicios y también hicieron frente al acoso sexual. «Tuve un par de jefes que se sentaban a mirarte con lascivia. Uno de ellos llegó a ponerme las manos en el pecho. Me di la vuelta y le pregunté si le gustaría que se lo hicieran a su hija», explicaba la periodista en una de las múltiples entrevistas que concedió en aquellos días.

La primera retransmisión de Paloma del Río fue un partido de tenis de mesa en 1987. Como ella también jugaba, se sabía el reglamento, y de aquel estreno sacó una conclusión: debía ser muy rigurosa cuando se pusiera delante de un micrófono, y tan a rajatabla llevó este mandamiento que hizo los cursos de juez de gimnasia, tanto artística como rítmica, la mejor manera de conocer a fondo las disciplinas de las que hablaba. «Son deportes en los que no es fácil decir quién ha ganado y quién ha perdido. Por eso hay que explicar las nociones técnicas», cuenta. Quizá esa haya sido la clave de que millones de televidentes se hayan enganchado a la gimnasia o al patinaje sobre hielo: puede que no entendieran demasiado del deporte, pero sabían que si escuchaban a Paloma del Río, en las siguientes dos horas acabarían descubriendo qué era un doble planchado, un triple axel o cualquiera de los arcanos de los deportes minoritarios. «Si alguien lo ha aprendido, he hecho bien mi trabajo», dice con modestia. Y eso que durante muchos años poca gente le puso cara, solo su inconfundible voz, hasta que por fin en las retransmisiones también empezó a enfocarse a los comentaristas.

Sus primeros Juegos Olímpicos

La vida y el éxito profesional de Paloma del Río no se entenderían sin los Juegos Olímpicos. Los de Seúl en 1988 fueron su salto a la piscina, casi de forma literal. Le tocaron las retransmisiones de trampolín porque no había nadie para hacerlas, y las compaginó con las de gimnasia, el deporte al que su voz siempre permanecerá ligada. Pero fueron los siguientes Juegos, los de Barcelona, los que guarda en el corazón con singular cariño, y especialmente, la medalla de plata de Carolina Pascual en rítmica. Barcelona fue «el punto de inflexión del deporte español», analiza. También sus peores recuerdos llegaron en citas olímpicas: el atentado en Atlanta 1996 y las medidas de seguridad extremas en los Juegos de Invierno de Salt Lake City, «un calvario».

Del Río es un perfecto ejemplo de que el comentarista puede ser preciso y pasional a la vez. «Cuando un atleta español está a punto de conseguir una medalla, me sudan las manos, empiezo con taquicardia», relata. Y sin embargo, la periodista era capaz de compartir la misma emoción cuando no había españoles y los competidores eran norteamericanos, canadienses, rusos o franceses. En algunos casos, el espectador tenía la sensación de que Del Río había compartido con todos ellos sus entrenamientos, dada la solvencia con la que hablaba de sus ejercicios.

Pero el compromiso de la periodista va más allá del deporte. En 2015, «con toda naturalidad», anunció públicamente que era lesbiana, lo que la convirtió también en un referente para el colectivo, y desde entonces comenzó a aparecer en las listas de los LGTBI más influyentes. «Si con estos gestos puedo ayudar a alguien a que no tenga sufrimiento, ha merecido la pena. Pero no dejo de insistir en que aún existe desigualdad», proclama, antes de poner el foco en el fútbol, un deporte que, considera, está hecho por hombres para hombres heterosexuales. «Me gustaría ver los contratos de la gente en el fútbol, porque creo que existen cláusulas por las que un chico o una chica que es homosexual no puedan hablar abiertamente de su condición sexual. En el mundo del fútbol, parece que no existe la homosexualidad y ¡vamos que si existe!».

El anterior galardón

El Premio Nacional de Televisión reconoció en su pasada edición al programa 'Informe Semanal', uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran, Karlos Arguiñano, Victoria Prego, Andreu Buenafuente, Concha García Campoy, entre otros.

El jurado ha estado presidido por Carmen Páez Soria, subsecretaria de Cultura; y como vicepresidente ha actuado Juan Melgar Jaquotot, director del Centro de Coordinación de Industrias Culturales. Como vocales han actuado Ignacio Camós Victoria, director general del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA); María Corrales Pons, asesora del gabinete del ministro de Cultura; Francisco Moreno García, vicepresidente de la Academia de Televisión y de las Ciencias y Artes del Audiovisual; José Carlos Gallardo Corullón, director de Informativos No Diarios de TVE, designado por el premiado en la edición anterior (Informe Semanal); Ignacio Fernández Vega, CEO de Tech Brand Stories (TBS); Susana Sésar Marquinez, por la Asociación Cultural Fila 2 y Concepción Gómez García, doctora en Comunicación Audiovisual y Periodismo, especialista en medios audiovisuales y en investigaciones desde la perspectiva de género.