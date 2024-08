J. Moreno Domingo, 25 de agosto 2024, 23:07 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Es el primero en adelantar su regreso de vacaciones para hacerse un hueco en la disputada batalla por la audiencia en el disputadísimo 'access prime time'. El actor y humorista Carlos Latre (Castellón, 45 años) se pone al frente de 'Babylon show', el nuevo programa de Telecinco (de lunes a viernes a las 21:50 horas) en el que no faltarán sus imitaciones junto a un amplio grupo de colaboradores.

Junto a Latre estarán Marta Torné, Josie, Xavier Sardà, Leonor Lavado o Esperanza Gracia, entre otros. Será en un espacio en directo que estará inspirado en la legendaria civilización babilónica. Además, el seleccionador nacional de fútbol Luis de la Fuentes será el primer invitado en el estreno del programa.

-¿Quién llamó para que volviera a Mediaset?

-Me llamó Mediaset y supe desde el primer momento que estaban ilusionados con que volviera a casa. Después de tanto tiempo era como la vuelta del hijo pródigo.

-¿Cómo fue el primer contacto?

-Siempre propusimos 'Babylon show'. Era el primer formato que yo ya tenía en la cabeza desde hacía mucho tiempo. Este programa es algo que siempre he hablado con Xavier Sardà. También le planteé este espacio a Chicho Ibáñez Serrador en una de nuestras últimas conversaciones. Le expliqué que había que hacer todo lo posible para abordar un formato con el espíritu del 'Un, dos, tres' y de 'Crónicas marcianas', donde el humor y la actualidad estuvieran presentes. Que fuera entretenimiento puro.

-¿El nombre también lo tenía previsto desde el principio?

-No. Hubo varias posibilidades. Tenía que haber un lugar y un ambiente. En 'Crónicas' éramos los marcianos, ¿no?, pues ahora somos los babilonios. Se trata de ubicar al espectador desde el primer momento.

-Estaba triunfando como jurado en 'Tu cara me suena' y en 'El hormiguero' de Antena 3. ¿Se lo pensó mucho para marcharse y regresar a Telecinco?

-Económicamente no, porque te aseguro que no es una cuestión que me importe demasiado a la hora de afrontar un proyecto. La propuesta tenía que ser muy atractiva, porque yo estaba en los dos mejores programas de la televisión. Entonces surgió esta oportunidad, que además me pareció muy arriesgada. Y yo soy un poco kamikaze. Esto es solo televisión: en 25 años me ha ido bien y mal. Estoy convencido de que esta vez va a salir muy bien, de que hay sitio para todos. Además, Pablo Motos fue el primero que me deseó toda la suerte del munco y me ha apoyado en la decisión.

-¿Y pensó que Pablo Motos se lo iba a tomar mal?

-No, porque sabía que iba a reaccionar exactamente cómo reaccionó. Siempre he tenido muy buen rollo con Pablo. Maravilloso. Me dijo que la oferta de Telecinco es uno de esos trenes que pasan una vez en la vida, como también le pasó a él. Mira, me comentó además una frase que es definitiva: esto es tele, y vamos hacer televisión los dos. En lo personal estoy aquí. La realidad es que vamos a hacer un programa completamente diferente. Voy a buscar que la gente tenga una opción que no encuentra en 'El hormiguero', por muchos famosos e invitados que tengamos, pero creo que el estilo será diferente.

«Soy un poco kamikaze y acepté una oportunidad que es tan atractiva como arriesgada»

-¿Con David Broncano ha podido hablar?

-Sí, claro. Nos hemos dicho que nos lo pasemos bien, porque somos los dos últimos de Filipinas. Al final hay que ser realista. Pablo es Pablo. Es historia de la televisión. Lleva 18 años siendo líder. Lleva ese tiempo al lado a Jorge Salvador, que es el tío más listo de la tele. Es admiración absoluta lo que siento por ambos. Yo llego como David: nos han dado la oportunidad, vamos a hacerlo, a pasarlo bien y a ver qué pasa. No tengo ninguna aspiración. Sé perfectamente la dificultad y sé el desierto por el que vamos a tener que pasar.

-¿Cómo fue el reencuentro con Sardà?

-Me dijo que estaba loco, que es la misma frase que me dijo el día que me conoció. Yo me planté delante de él en una rueda de prensa y le hice mil personajes. Se giró mirando y diciendo que estaba loco. Va a estar con nosotros un par de días a la semana. Es un poco cerrar el círculo, porque vuelvo a trabajar con él 25 años después en el mismo sitio, en las noches de Telecinco. Y eso es muy bonito.