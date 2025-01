Joaquín se lleva a su familia en caravana por EE UU: «Nos conocemos mejor de lo que pensamos»

J. Moreno Lunes, 13 de enero 2025, 23:28 Comenta Compartir

Tras más de veinte años dedicados por completo al fútbol profesional, y una vez retirado, Antena 3 propuso a Joaquín un nuevo programa junto a su familia con el objetivo de recuperar el tiempo perdido. El que fuera jugador del Betis aceptó y tuvo que organizar un viaje sorpresa a su esposa, Susana Saborido, a la que conoció hace 25 años, y a sus dos hijas por la Costa Oeste de los Estados Unidos. Sin embargo, lo que no se esperarán las acompañantes es que el exfutbolista decidió hacer la mayor parte del viaje en una caravana. Los cuatro deberán compartir el viaje y la vida en un espacio de menos de veinte metros cuadrados durante muchas horas.

Así comienza 'El capitán en América', el formato que llega este miércoles a Antena 3 (estreno a las 22:45 horas) donde la familia Sánchez Saborido vivirá experiencias inolvidables, como descubrir una lujosa mansión en Beverly Hills; convivir en una auténtica Reserva Federal con una familia de navajos; participar en un emocionante rodeo digno de película o casarse en Las Vegas. La aventura culminará en San Francisco, donde Joaquín celebrará su cumpleaños rodeado de su familia, en un ambiente lleno de sorpresas, incluida una muy especial que Susana ha preparado en secreto durante semanas.

El exfutbolista califica la experiencia del rodaje como «brutal» ya que es también la primera vez que se desplazaba tan lejos con la familia al completo. «Intentamos mostrar cómo somos, cómo vivimos el día a día, en una experiencia nueva para nosotros en la que no sabíamos qué iba a pasar. Y nos ha pasado de todo», cuenta entre risas Joaquín, que en ocasiones ha tenido que conducir hasta siete horas en la caravana. En total, más de 3.000 kilómetros por asfalto, donde han visitado los estados de California, Arizona, Utah y Nevada en un viaje repleto de contrastes. Todo ello, además, con la complejidad del idioma.

«Momentos mágicos»

Según desvela, la convivencia durante tantas horas provocó «momentos mágicos». «Nos conocemos mejor de lo que pensábamos», admite. De la experiencia, Joaquín se queda con la confianza que tiene ahora con sus hijas. «Se han abierto un poquito más a mí. Hay muchas veces que, por circunstancias, no tienes esa charla con los niños. Pierdes esa confianza de contarte cosas. En este caso, creo que me he ganado un poquito más de su confianza», explica el exjugador de balompié.

Tras su retirada del mundo del fútbol, Joaquín reconoce que ha sido difícil dejar los entrenamientos rutinarios: «Lo único que he hecho a lo largo de mi vida es jugar a fútbol, desde pequeño en la plazoleta con mis amigos. Siempre he estado rodeado de un balón». No obstante, admite que ha tenido suerte porque, de alguna que otra manera, se ha reinventado, también con la ayuda de su trabajo en televisión. «Lo importante es terminar un ciclo y no quedarte sentado en el sofá», defiende. «Yo no puedo pedirle más a la vida, porque sigo disfrutando del fútbol y de la tele, y en este caso mucho más, porque he tenido la suerte de poder disfrutarlo con mi familia», añade.

Por su parte, su esposa, Susana Saborido, confiesa que se pensó grabar esta 'road movie' porque le daba pánico viajar y volar. «Pero ha sido cómo estar en casa con ellos», revela, quien reconoce además, entre bromas, que también ha descubierto que su familia es «más pesada» de lo que creía. No obstante, dice que lo pasó mal durante los primeros días de viaje por Estados Unidos y llegó a sufrir una conjuntivitis vírica. «Iba muy mal. Pensaba que como al cuarto día esto no mejorase…», se sincera. No obstante, pese aquella primera angustia que vivió, no se arrepiente de nada.

El director del programa, Javier Ruiz, defiende que 'El capitán en América' es el 'reality' familiar «más auténtico que se ha hecho nunca en España». «Nunca se ha visto a una familia con esa naturalidad y pureza. La familia de Joaquín es consciente de sus virtudes pero también de sus defectos. Y no pretenden ocultarlo. Eso es un lujo como director», subraya. Para la directora de Entretenimiento de Atresmedia TV, Carmen Ferreiro, el formato también destaca por el humor de Joaquín. «Vais a reconocer muchos momentos cotidianos que diría que pasan en cualquier familia de este país», avanza.