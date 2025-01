J. Moreno Martes, 21 de enero 2025, 07:36 | Actualizado 07:53h. Comenta Compartir

A menos de una semana para desplazarse a la ciudad alicantina, la presentadora Inés Hernand (Madrid, 32 años) acoge la oportunidad para conducir la cuarta edición de 'Benidorm Fest' como un «privilegio». Se pondrá al frente de las galas junto a Paula Vázquez y Ruth Lorenzo, tres mujeres con las que, según dice, se ha creado una «energía diferente». La 1 emitirá el martes 28 y el jueves 30 las dos semifinales, mientras que la gran final, donde se decidirá al representante español en Eurovisión, se celebrará el sábado 1 de febrero.

-Cuatro años vinculada al 'Benidorm Fest' y, en esta edición, vuelve como presentadora.

-Cuando me llamaron para decirme quiénes estaban como presentadoras, y que si yo quería acompañarlas, me pareció un lujo, un obsequio, una oportunidad también maravillosa de poder volver a las galas, que eso también me apetecía muchísimo y es una oportunidad preciosa. En la televisión las oportunidades son reducidas y cuando tienes una de ellas, es un privilegio.

-¿Lo va a vivir este año de una manera diferente?

-Este año ha surgido una sinergia entre nosotras tres. Cada edición hay una energía diferente. En el primer 'Benidorm Fest' estábamos centrados en que saliera adelante el formato y, en esta cuarta edición, la energía está más relajada y hay más risas. Vivo la experiencia de una forma más natural. Lo interesante es lo genuino. El rollo de la naturalidad gusta mucho, pero la gente realmente es más falsa de lo que aparenta.

-Todas las ediciones de 'Benidorm Fest' han traído alguna polémica, seguramente exagerada por el ruido de las redes sociales. ¿Está preparada para el drama de este año?

-Lo vivo con naturalidad. Me he dado cuenta de que todo el rato puedes ser sujeto de críticas, hagas lo que hagas en cualquiera de los ámbitos. Cuando entré en 'Masterchef' me decían: «¿pero cómo vas a entrar ahí?» Pues llegué con mi discurso, con naturalidad, encajó perfectamente y acabamos saliendo vencedores. Al final creo que se puede sostener un poco todo siempre que se haga con naturalidad y desde el respeto. No, no vivo con miedo porque yo no he hecho absolutamente nada malo por defender las cosas que defiendo, que son principalmente derechos humanos. Sé el entorno en el que estoy, entonces tampoco doy una chapa. Me dedico al mundo del entretenimiento. Tampoco soy activista. Hago lo que hago y digo lo que puedo intentar decir en según qué momentos. Y si me tengo que ir al INEM, pues qué le voy a hacer. Yo soy 'freelance' y estoy muy acostumbrada a coquetear con el desempleo. No pasa nada.

-Últimamente meten mucho a la tele pública en política.

-Me parece inútil, porque en España tenemos grandes problemas. Necesitamos trazar grandes puentes para precisamente encontrar lugares comunes en los que de verdad ser solventes. Al final, el problema que tiene una persona que sea de ultraderecha es el mismo que el de una persona que sea política, musulmana o cristiana: la sanidad pública, el problema de la sanidad pública, el de la vivienda, el de la falta de profesores en la educación y una larga lista. España es un país muy precarizado en muchos ámbitos y creo que es donde hay que poner energía y consenso. Levantar consultar parlamentarias por la estampita del 'Grand Prix', pues honestamente me parece desconocer de forma objetiva la iconografía cristiana que lleva cambiando desde el 500, desde la época de Poncio Pilato precisamente hasta la actualidad. Les insto a que estudien Historia del Arte.

-¿Va a llevar alguna estampita a Benidorm?

-Quizás, qué buena idea me has dado. En ese caso, ¿de quién sería? ¿De Cher? Para mí, es mi diosa. O, quizás de Eleni Foureira. Massiel me encanta, pero de ella no.

-Está muy asentada en RTVE. ¿Aceptaría la propuesta de otra cadena?

-Si me gusta, es ambiciosa y tiene sentido conmigo, sí. Soy una trabajadora libre e independiente. RTVE me está dando muchas alegrías. Me mantengo con cierta fidelidad porque, aunque he recibido propuestas de otros lugares, creo que globalmente me compensa quedarme en la pública. A seguir hasta que ellos quieran. Ahora también veo un cambio de paradigma en la televisión y es importante incorporar a nuevos rostros para hacer esa transición entre generaciones. Es importante estar con los debates que hay en la calle. Lo que pasa es que hay que hacérselo entender a los productores ejecutivos.

-Hubo polémica en años anteriores por su caché. ¿En qué quedó?

-He aceptado lo que me han propuesto. Es una mejora respecto al primer y segundo año, y la considero justa. También he reflexionado sobre ese momento. No me quejaba tanto por Mónica Naranjo, sino por Rodrigo Vázquez. No es culpa de él, que conste. Entiendo que él tenía un background distinto por haber presentado 'El cazador'. Pero no quiero líos, me equivoqué y pido perdón. Y no vivo alejada de la realidad. Tengo colegas que trabajan con salarios muy precarios y sé lo que hay. Pero también te digo que tengo mi salario, mis retenciones y pago mis impuestos. Ser de izquierdas tampoco quiere decir que no quiera ganar la moneda. En el juego del capitalismo queremos aspirar y lograr vivir tranquilamente. Pero si alguien pudiera cobrar 5.000 euros al mes, ¿quién diría que no? Todos queremos vivir mejor y hacer que la gente que nos rodea trabaje igual de bien, con condiciones dignas, y pagando nuestros impuestos, no yéndonos a Andorra.