Soy yo o lo de los 'revivals' se nos está yendo de las manos? El fenómeno siempre ha estado ahí. Una serie tenía éxito y se estiraba hasta que el chicle no daba más de sí y la audiencia abandonaba a los personajes a su ... suerte. Pero la nostalgia es un arma poderosa y, pasado un tiempo, quien más quien menos se planteaba relanzar las mismas franquicias para vender los mismos planteamientos a nuevas audiencias y arrastrar con ellas a viejos televidentes. Puro negocio, vamos.

Pero lo que sí resultaba más difícil de adivinar hace unos años es que la televisión que ahora triunfa entre el público estuviera plagada de viejos conocidos. Más allá del inesperado, y más que merecido, éxito de 'La revuelta', uno de los primeros logros de la 'renovada' –el chiste se cuenta solo– Televisión Española fue el regreso de 'El Grand Prix del verano' en 2023. El programa en La 1 funcionó tan bien que no solo regresó este verano sino que estas navidades tuvo una edición especial. No es el único concurso que ha recuperado la corporación. 'Cifras y letras', que tuvo una andadura interesante en las autonómicas entre 2002 y 2013, volvió el pasado año a La 2 con un enorme éxito que no ha hecho más que crecer. Sin ir más lejos, el pasado mes de diciembre hizo sus mejores datos: con una media de más de 600.000 espectadores y un 4,9% de 'share'. TVE también se ha atrevido con '59 segundos', sin embargo el espacio de debate rara vez supera el 8% de 'share'.

Telecinco también lo ha intentado con '¡Allá tú!', pero esta vez con escaso éxito, y lo vuelve a intentar este fin de semana con 'Caiga quien caiga', el programa de reporterismo gamberro que puso en marcha El Gran Wyoming. ¿Funcionará? Lo que está claro es que todo vuelve.