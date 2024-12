J. Moreno Madrid Viernes, 13 de diciembre 2024, 23:32 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Acostumbrada a hablar de su vida privada sin ningún tipo de filtro, Belén Esteban (Madrid, 51 años) se paró con los medios de comunicación para charlar de televisión, sus proyectos profesionales y lo que ella entiende que es el entretenimiento en la pequeña pantalla. Es una de las colaboradoras estrellas y fieles de 'Ni que fuéramos shh', la continuación de 'Sálvame' que se emite de lunes a viernes en TEN (15:50 horas), sin embargo, su nombre también ha sonado por los pasillos de Prado del Rey.

De hecho, fue polémico el veto de la anterior presidenta de RTVE, Elena Sánchez, a que participara en el concurso 'Baila como puedas'. De José Pablo López, el nuevo mandamás de la corporación pública, solo tiene buenas palabras. «Creo que su despido fue improcedente. Se han dado cuenta de lo gran profesional que es y lo han cogido», dice la que fuera princesa del pueblo y ahora se autodenomina como La Patrona. A su lado Óscar Cornejo y Adrián Madrid, de la productora Fabricantes, con quienes Belén tiene una estrecha relación de amistad y a los que acompañó tras la traumática salida de Mediaset.

–Le hemos visto sentada con Broncano y Motos.

­–A David Broncano le tengo un cariño excepcional, y es verdad que con él tengo más confianza, pero Pablo Motos me trató de maravilla. Creo que competir es bueno para todos. Lo de Broncano ha sido el mejor acierto que ha hecho RTVE y creo que los datos están ahí, sin desmerecer a 'El hormiguero'. ¿Pero de qué se habla todos los días? De Broncano o Motos, porque la televisión es entretenimiento.

–¿Va a ir el equipo de 'Sálvame' a las tardes de La 1, como se ha rumoreado?

–Pues ojalá. A nosotros nos han llamado de programas diversos, pero ahora estamos en TEN y lo que venga bien recibido será. No nos cerramos a nada. He ido a TV3 y me lo he pasado bomba. Si me llaman de la televisión de Castilla-La Mancha yo voy, pero bueno, con el permiso de los demás.

–¿A usted personalmente le gustaría dar ese salto a la televisión pública?

–Yo digo una cosa: a mí me encantaría, sinceramente.

–¿Por qué La 1 debería emitir un programa como 'Ni que fuéramos shh' en las tardes?

–A mí me encantaría competir. Y esto lo digo con todo mi cariño, porque si no reviento. Me encantaría competir contra Sonsoles Ónega y Ana Rosa Quintana. Lo digo sinceramente. El espectador coge su mando y pone el canal que quiere. Me gustaría ir a TVE o a Telemadrid, también te digo. Hasta me gustaría hacer los documentales en La 2, que no tengo ni puta idea, pero es que haríamos de todo.

–¿Cree que ganaría a Sonsoles y Ana Rosa?

–Hombre, es que Sonsoles y Ana Rosa son muy buenas, pero eso de ganar… Tampoco me voy a tirar a la piscina. Pero ojalá, imaginaos las tres con programas a la vez.

Su telenovela

–¿Cómo va la serie sobre su vida?

–Como ya he dicho, la historia de mi vida la voy a contar yo. Se hará, no inmediatamente, pero se hará una cosa muy bonita. No os puedo poner fecha porque se tiene que preparar bien.

–¿Hay conversaciones con alguna plataforma o cadena?

–Nosotros tenemos conversaciones con todo el mundo. Estamos todo el día llamando a puertas.

–¿Cuántos capítulos van a ser?

–Entre 60 y 80, de una hora de duración, como 'La reina del flow'. El planteamiento no es una serie, sino una telenovela.

–¿Qué actrices van interpretarla en la ficción?

–Eso es secreto. A mí me gustaría salir en el primer capítulo para la introducción y en el último.

–¿Cuánto habría de ficción y realidad en su telenovela?

–Me voy a tirar a la piscina. Mi serie va a ser 100% realidad.

–¿Cree que las actrices que tiene pensadas le dirán que sí?

–Totalmente. Porque me conocen y nos tenemos cariño mutuo. No voy a dar más pistas.

–¿Tiene claro los actores que interpretarán a los personajes masculinos?

–No, es que los actores me dan igual (risas). Pero con las actrices, tengo dos que como me digan que sí, va a ser la hostia.