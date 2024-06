J. Moreno Domingo, 23 de junio 2024, 23:11 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

En 1992 cubrió su primera Eurocopa para RTVE junto al mítico José Ángel de la Casa. Más de tres décadas de aquel estreno, el periodista Juan Carlos Rivero (Madrid, 62 años) dice que mantiene la misma ilusión a la hora de narrar a la selección española de fútbol. Esta noche, a las 21:00 horas en La 1, pone la voz al partido que enfrentará a España con Albania mientras cuenta que se «aísla» de las redes sociales. «A esa gente que es tan cruel cuando detecta un error yo siempre digo que se lo haga mirar. A lo mejor el problema lo tiene dentro», se sincera.

Veinte años de la última Eurocopa en TVE. ¿Qué ha cambiado desde entonces?

La diferencia más importante desde la Eurocopa del 2004 es que estábamos acostumbrados a hacer grandes eventos: Mundial, Champions… todo. Ahora hemos tenido que retomar eso con un presupuesto más ajustado. Tenemos que meter más inventiva, porque el presupuesto es más justo, pero mantenemos la ilusión inmensa por hacerlo. Yo cubrí mi primera Eurocopa en 1992 y vivo la de Alemania con las mismas ganas. Entonces solo fuimos dos personas a cubrirla: José Ángel de la Casa y yo. Él narraba el partido más importante, y yo el siguiente. Con el Mundial de Qatar pasó algo parecido, recuperamos los derechos que no teníamos desde hace 24 años. Es una inmensa fortuna, y creo que es un esfuerzo descomunal el que hace esta empresa (RTVE).

Se incorpora al equipo de narradores Alicia Arévalo, una nueva generación. ¿Qué aprende de los nuevos compañeros que van llegando?

En este oficio no te puedes estancar. No, hay que estar en el tiempo en el que vives y pensar que lo mejor siempre está por llegar. Por eso todos los que llegan a mí me aportan muchísimo. Yo les escucho, yo les sigo, yo los veo, y por supuesto que aprendo de todos ellos. En esta profesión, si consideras en algún momento que ya no tiene nada más que aprender, es mejor que te retires.

¿Le quita la ilusión los comentarios en redes sociales por algún error que ha podido comentar en una narración de un partido de fútbol?

Tienes que vivir un poco al margen de eso. En la final de la Champions, en una retransmisión de cuatro horas y veinte minutos, comenté que Vinicius estaba con Lenny Kravitz, porque yo tampoco es que sea un especialista. Y resulta que era que era Jay Z, el marido de Beyoncé…. Bueno, pues ya la gente agarra eso. Y hombre... pues tienes que pensar que hay cuatro horas donde igual hay errores más gordos que ese que no deja de ser una anécdota. Me gustaría no equivocarme nunca, pero soy humano y me equivoco. Y no pasa nada. No hay que pensar en la presión de lo que digan en las redes sociales, sino confiar en tu trabajo. Es fundamental. Eso sí, también hay gente graciosa que te ríes con ello; y otras personas con muy mala baba. A esa gente que es tan cruel cuando detecta un error yo siempre digo que se lo haga mirar. A lo mejor el problema lo tiene dentro.

¿Y cuándo se convierte en objetivo de ataque o mofas?

Me aíslo todo lo que puedo. Mis hijos me mandan a veces cosas, y me río. ¿Pero qué puedes hacer? Pedir disculpas, porque soy humano y me equivoco. Lo siento, no soy infalible. Eso es una cosa que tengo claro, que trato de ser lo más infalible que puedo, pero no llego. Es imposible. Estamos hablando durante dos horas en un partido de fútbol. En una narración hay cosas más interesantes.

¿Tiene algún ritual o manía antes de narrar un partido?

Cuando tengo que narrar un partido, por ejemplo, no me tomo ni una cervecita. Agua y se acabó. Hay que cuidar la voz, dormir bien, descansar. Ya en el estadio antes del partido, porque nosotros vamos al campo como tres horas antes, yo procuro hablar poco. Generalmente hay una megafonía altísima, y si vas alzando el tono de voz, hay un momento que empiezas a sentir como que pierdes el aire y estás afónico.

¿Alguna vez se ha quedado sin voz en una retransmisión?

Recuerdo un día para un partido de Champions que era Barcelona-Ajax de Ámsterdam en el Camp Nou. Tuve que llamar a Xavi Díaz, que es subdirector de Teledeporte, y le dije: 'Por favor, ven a echarme una mano'. Acabé en un hospital en Barcelona a ver si me ponían corticoides, porque me había tomado mil cosas y aquello no iba. No podía casi ni decir 'hola'. Es horrible, porque cuando tienes que estar más pendiente de tu voz que de lo que estás viendo, se pasa fatal.