David Broncano, a Pablo Motos: «Fueron los primeros que dijeron, en antena, que Pedro Sánchez me puso en TVE»

La rivalidad entre David Broncano y Pablo Motos no sólo existe entre la audiencia. El presentador de 'La Revuelta' ha hablado por primera vez de cómo está viviendo su duelo televisivo con 'El Hormiguero' y de todas las informaciones que rodearon su llegada a la televisión pública. En una entrevista en 'The TImes', Broncano se defiende de los ataques que recibe con tintes políticos y reconoce que «fue duro cuando empezó todo esto: la guerra cultural ha llevado a la gente a extremos brutales y sin escrúpulos», dice. «Fue una mentira enorme y muy barata», afirma categóricamente. Eso sí, el presentado de 'La Revuelta' reconoce que todo el ruido que se generó en torno a su fichaje por TVE y a su programa «nos dio una campaña de marketing que no podríamos haber comprado. Sabíamos que tendríamos una audiencia masiva para el primer show y que el desafío sería mantenerla».

El aterrizaje de 'La Revuelta' en TVE y su duelo con 'El Hormiguero' de Antena3 ha provocado una lucha entre los espectadores que ha generado corrientes a favor y en contra. Algo que no ha pasado desapercibido fuera de nuestras fronteras como demuestra el hecho de que 'The Times' denomina esta batalla como la de«dos programas de entrevistas enormemente populares: el de Broncano para los espectadores de izquierdas y el de Motos para los de derechas».

Un duelo con Pablo Motos y su programa del que hasta ahora David Broncano no había hablado de forma directa de un enfrentamiento que califica de «absurdo». «Ellos, por 'El Hormiguero', fueron los primeros que dijeron, en antena, que Pedro Sánchez me puso en TVE. Están contribuyendo a polarizar el asunto», reconoce. «La gente que piensa que Sánchez me puso allí no sabe si alguna vez le he votado», añade el presentador.

«Una de las cosas que quiero que el programa vaya haciendo poco a poco es que no parezca una batalla de 'si ves mi programa eres una España y si ves otro programa eres la otra' (...) En España hay muchas Españas, no dos, sería triste que fuera de otra manera», dice para defender el producto que tan buena acogida ha tenido entre la audiencia. Más allá de guerras televisivas, lo que pretende Broncano con su programa es «que cada día sea bueno a nivel cómico y que haya risas todo el tiempo». «Puede ser infantil, tonto o ingenuo, pero si es divertido, para mí es bueno». Y más allá al insistir en no politizar ni poner etiquetas a 'La Revuelta' porque «la gente (de derechas) está descubriendo que el programa no es político; ahora sólo una minoría fanática lo dice. Ven que es bueno y que el tipo (Broncano) no es tan malo».

En la entrevista, David Broncano tiene que contestar a las dos preguntas que él formula a todos sus invitados y sobre su sueldo intenta regatear al decir que «no te lo voy a decir. Menos de los 14 millones de euros que dicen». «Gano mucho, pero dentro de lo que puede cobrar un presentador de televisión con esta audiencia», añade. ¿Y sobre el sexo? «Mucho, la verdad», dice. «Soy de los que se deja llevar por las pasiones más primarias», responde .