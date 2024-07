J. Moreno Sábado, 6 de julio 2024, 23:08 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Fue la voz de un histórico Mundial femenino que acabó con la victoria para España. La periodista deportiva y futbolista Alicia Arévalo (Barcelona, 26 años) forma parte del equipo de narradores de TVE para la Eurocopa que se celebra en Alemania. Es la primera vez que se enfrenta profesionalmente a una gran competición masculina. «He tenido que aprender a gestionar la presión, porque al principio lo pasaba muy mal», confiesa.

-¿Va a afrontar esta Eurocopa de manera distinta tras la experiencia en el Mundial femenino?

-El Mundial lo hicimos en Sant Cugat. Narraré seis partidos en este caso. No es el primer gran evento deportivo que cubro, porque hice el Mundial del año pasado y la Eurocopa del año anterior, en 2022, pero sí que me hace especial ilusión porque me estreno en una gran competición masculina y eso también me aporta un plus en conocimientos.

-Y se rompe una barrera a favor de la igualdad.

-Yo pienso que el fútbol es fútbol, lo jueguen chicas o lo jueguen chicos. Puede cambiar el ritmo, y también tendré que adaptarlo un poquito a la velocidad de la narración, pero al final es contar un mismo deporte que juegan 22 personas. No me da miedo, es un reto nuevo que afronto con ambición y ganas, y aprendiendo de compañeros como Juan Carlos Rivero o David Figueira. Es seguir creciendo.

Voz aguda

-¿Quita la ilusión recibir ataques, e incluso insultos, en las redes sociales?

-Quiero hacer un inciso. Yo tengo una tonalidad distinta por el hecho de ser mujer. Tengo una voz más aguda y como no estamos acostumbrados a escuchar una voz femenina que narra fútbol, se me critica mucho por eso. Que si mi tono de voz es chirriante, estridente. Hay que romper esa barrera y darle normalidad a escuchar una voz femenina narrando fútbol. Hay que abstraerse un poco de los comentarios machistas. Es cierto que yo leo bastante lo que se pone en redes sociales, pero lo hago con la idea de intentar sacar algo positivo o una crítica constructiva, porque las destructivas realmente no sirven para nada.

-¿Y entrar en redes no le produce más presión a la hora de narrar?

-He tenido que aprender a gestionar la presión, porque al principio lo pasaba muy mal. Pasaba muchos nervios, me equivocaba y pensaba en el chaparrón que me iba a caer en redes. Pero al final pienso que tengo que hacer mi trabajo y estar tranquila para que el espectador pueda disfrutar también.

-¿Tiene algún ritual antes de ponerse al frente del micrófono?

-Más allá de descansar bien, que es muy importante, necesito tener la mente también muy libre e intento no hablar en los momentos previos al partido. ¿Alguna cosa que haga habitualmente? Tengo una pizarrita, y voy anotando los nombres de los jugadores a mano, con un rotulador. Pues el rotulador tiene que ser del color de la equipación de cada equipo. Eso es el único ritual que tengo.

-¿Se ha quedado afónica alguna vez?

-En febrero, en la final de la Nations League entre España y Francia. En ese partido, justo por la mañana, me levanté sin voz porque había cogido un catarro increíble en La Cartuja la semana anterior, cuando habíamos narrado la semifinal. Volvimos a Barcelona, y después a Sevilla, y por la mañana seguía sin voz. Tuve que pedirle al médico de la federación que me pinchara Urbason. Pude hacer el partido bien, pero sufriendo bastante.

-¿Cuánto tiempo le dedica a la preparación de un partido?

-Siempre me preparo los partidos de la misma manera. En primer lugar, empiezo un poco con información genérica de cada equipo, clasificación, goleadores y demás. Luego me preparo unas plantillas de cada equipo con todas las jugadoras y sus logros, edad, dorsal... Y eso me puede llevar tres días.

-¿Va a estar en los Juegos Olímpicos?

-Sí, y narraré probablemente fútbol. Sí que es verdad que no estaré allí en París, sino que lo haré desde los estudios de RTVE en Sant Cugat (Barcelona) siguiendo la actualidad. Tengo ganas de afrontar ese doble reto este verano.