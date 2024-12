J. Moreno Martes, 3 de diciembre 2024, 12:19 | Actualizado 12:30h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Dejó al chef David Muñoz boquiabierto con su propuesta para la final de 'Masterchef celebrity'. La presentadora e 'influencer' Inés Hernand (Madrid, 32 años) se convirtió en la ganadora tras imponerse a Marina Rivers en un duelo final muy emotivo. Lo hizo con un menú inspirado en las distintas etapas de su vida: unas patatas a la importancia deconstruidas con esferas de bacalao, yema curada y brandada; un pichón confitado a baja temperatura; y un helado de judía blanca y almendra con bizcocho de judía verde y menta. La final fue seguida en La 1 por casi un millón de espectadores y un 15,6% de cuota de pantalla.

Otros concursantes de 'Masterchef celebrity' siempre han comentado la presión que les supuso participar en este concurso. ¿Cuál ha sido su experiencia?

Considero que mi experiencia ha sido súper favorable. Soy una persona que tiene la personalidad para estar ubicada en este formato. Yo he currado en un bar en Londres, he dormido en un colchón en el suelo, he compartido cama porque no tenía ni dinero para vivir… Entonces, claro, para mí 'Masterchef' es un lujo. Me han tratado fenomenal y eso es una realidad. Al final es un programa asentado de doce años, que también busca revisarse, en el sentido del tema de la dureza o de las polémicas que puede haber tenido ediciones anteriores. Es un programa que intenta estar en la actualidad y prueba de ello es que yo esté hoy sentada aquí con este premio. Al final, es una macroproducción y me ha gustado mucho formar parte de ella porque yo tampoco había trabajado con ese nivel de curro.

¿Entiende el abandono del actor Ruben Ochandiano?

A mí me sorprendió mucho la decisión de Rubén. No entendí muy bien por qué tomó la tomó realmente, porque creo que estábamos todos como en sintonía, bien comunicados, hacíamos viajes y nos echábamos unas risas. De pronto, esa decisión creo que nos pilló a todos por sorpresa. Fue una de las personas con las que más hablé.

Se ha destacado su buena sintonía con Cristina Cifuentes.

Creo que si Cristina Cifuentes hubiera seguido en política, no hubiese habido tan buena sintonía como ahora, evidentemente. El estar en política en activo requiere hacer cosas que a día de hoy me afectan. Decisiones políticas que ha podido tomar Cifuentes me han afectado, y a lo mejor tiene un efecto mariposa en lo que hoy conocemos de sanidad o de educación pública. Con ella he tenido mis conversaciones de política, donde por supuesto diferimos en muchas cosas. Me cuesta mucho coger un autobús y no hablar con alguien por ser de una ideología opuesta a la mía. Al final creo que ahora tengo una posición de privilegio y tengo que seguir conviviendo con la gente en general. Si el día de mañana Pedro Sánchez no está en el gobierno también tendré que seguir trabajando, supongo. Que se critique la relación con Cristina Cifuentes me parece una reflexión superficial sobre lo que son las relaciones humanas. Me gustaría ver a esa gente cómo abraza a sus familiares estas navidades, que me imagino que en aras de la convivencia dirán: 'joder, este rojeras o fachorro me cae de puta madre'.

Inés Hernand con los miembros del jurado de 'MasterChef' y el cocinero David Muñoz. RTVE

Le dedicó uno de los platos de la final a su abuela. ¿Qué le enseñó?

Formamos parte de una generación que nos han cuidado mucho los abuelos, porque los padres han volcado mucha energía en un trabajo. Mi abuela era una persona que se reinventó mucho, que supo sostener una familia, que migró por todo el país en busca de curro con su marido y con sus hijos. Relativizaba mucho, era muy chill y de las que decía que los buenos siempre ganan y que nada es importante.

En el programa también ha hablado de su infancia, con unos padres ausentes. ¿Da la relación por perdida?

La relación con mis padres está ausente desde hace siete años. No es que la dé por perdida o rescatable, es que hay relaciones que son así. A veces, de una forma saludable, se dejan atrás amistades, parejas o hermanos, lo que pasa es que vivimos en una sociedad con la institución de la familia como lo máximo. Me parece un ejercicio saludable y adulto por ambas partes, el respetar el no tener relación.

En la final también dio un mensaje a favor de la diversidad, defendiendo lo 'queer', justo en pleno debate por la eliminación del término en el PSOE.

Sí, las feministas clásicas como si fuesen del siglo del oro o algo así…. Lo 'queer' es todo lo que no abarca, precisamente, todas las siglas anteriores. No se etiqueta, sino que amparas o salvas identidades y orientaciones en un momento determinado. Y hay gente que sí que necesita ese amparo. A ti no te afecta el que alguien sea asexual o intersexual y se necesite identificar con la sigla 'queer'. Ya es bastante putada estar en un mundo que te va un poco a la contra como para que una institución o administración pública, en lugar de ampararte, te diga que no. Ahora más que nunca, con el auge de extrema derecha global que estamos viviendo con discursos agresivos contra las democracias modernas, lo 'queer' es súper importante. ¿A ti qué más te da?

