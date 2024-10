Sofía Cristo presenta a su pareja Sandra-Ly

Joaquina Dueñas Martes, 15 de octubre 2024, 10:38 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Sofía Cristo no está pasando por su mejor momento. El salto de su hermano, Ángel Cristo, a la televisión desvelando intimidades de su infancia y sacando a la luz las fotografías de su madre, Bárbara Rey, y el rey Juan Carlos, la han colocado en el ojo del huracán. Defensora acérrima de su progenitora, la joven cuenta en estos difíciles días con el apoyo incondicional de su pareja, Sandra-Ly, la persona que le aporta «tranquilad, estabilidad y mucho amor».

Hace unos meses, la hija de la vedette comenzó a compartir vídeos al lado de Sandra, bailarina e influencer, aunque fue el Maestro Joao el encargado de confirmar que entre ellas había algo más que una amistad. Ahora, la pareja ha decidido hacerlo oficial, posando por primera vez en el estreno del documental 'Patria y Vida', dirigido por Yotuel y Beatriz Luengo.

Sandra pone así el contrapunto feliz en la vida de Sofía que está «peor que nunca». «Estoy agotada, no tenéis una idea», confesaba en el programa en el que colabora donde también aseguraba que llora mucho, aunque intenta centrarse en la cara buena de la vida: «Soy una persona afortunada, me va bien en el trabajo, tengo proyectos de futuro y de presente, no hago daño a nadie y me levanto con la conciencia tranquila».