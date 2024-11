El palacio de Buckingham cerrará sus puertas durante dos años

Joaquina Dueñas Lunes, 25 de noviembre 2024, 14:48 | Actualizado 15:58h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Hace ocho años, en 2016, se aprobó una partida de 369 millones de libras, unos 400 millones de euros, para realizar obras «esenciales» en el palacio de Buckingham. Desde entonces, en el emblemático edificio se han ido acometiendo cambios como renovar el cableado o el sistema de calefacción. Unas reformas que han necesitado de algunas adaptaciones, como desplazar el despacho del Rey. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando se ha tomado la determinación de hacer frente a las intervenciones más profundas que requieren del cierre del edificio.

Así lo ha adelantado el 'Sunday Times' que ha fechado la clausura temporal para el próximo 4 de diciembre, después de la visita oficial del emir de Qatar al palacio de Buckingham. Está previsto que la remodelación, la más ambiciosa de toda la historia del edificio, finalice en 2027, cumpliendo así el plazo aproximado de diez años que se estimó al aprobar el presupuesto.

Durante el reinado de Isabel II se determinó que la infraestructura necesitaba una «revisión completa para evitar daños a largo plazo en el edificio y su contenido». Una reforma con la que también se adoptarán medidas de sostenibilidad económica y ambiental para el vetusto inmueble que el rey Jorge IV mandó construir a finales del siglo XVIII, aunque nunca pudo disfrutarlo. Su primera residente oficial fue la reina Victoria, que se instaló en sus dependencias en 1837, convirtiéndolo en la residencia real oficial.

Con su cierre, todas las actividades del Palacio, como cenas de gala o visitas oficiales, se trasladarán al castillo de Windsor. Igualmente, las audiencias que acoge la Picture Gallery pasarán a celebrarse en el Palacio de St. James, ubicado en el centro de Londres, aunque no tan cerca de Buckingham como de Windsor.

Tras la remodelación, se espera que el Palacio vuelva a convertirse en el centro de la actividad institucional de la Corona británica. Una renovación integral que comenzará por algunas de las dependencias más importantes como el Salón Blanco, el Salón de la Música, el Salón Azul o el Comedor de Estado. Luego, será el turno de la sala de baile y del resto de las estancias de Estado, entre las que se encuentran el Salón del Trono y el Salón Verde.

Los 400 millones del erario público no se utilizarán para mejorar los aposentos del rey, que serán reformados con dinero del propio monarca, dado su escaso uso. De hecho, el Rey Carlos III nunca ha visto el Palacio de Buckingham como su hogar al considerarlo no apto ni adecuado para el mundo moderno y valorar que «su mantenimiento no es sostenible». En este sentido, no tiene previsto mudarse de Clarence House y con la reapertura, salvo cambio de criterio, seguirá utilizándolo como ha hecho hasta ahora, para propósitos profesionales y de Estados.

Su madre, la Reina Isabel II tampoco el Palacio como su casa ideal, sin embargo, tras el fallecimiento de su padre, el Rey Jorge VI, fue Winston Churchill quien movió los hilos necesarios para propiciar su mudanza junto a Felipe de Edimburgo. Allí residieron oficialmente hasta la pandemia de 2020. Veremos si finalmente, con la ingente inversión y las numerosas mejoras, el Rey Carlos decide seguir los pasos de sus predecesores y volver a hacer de Buckingham la residencia real oficial.