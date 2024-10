María del Monte apoya a Isa Pantoja: «Me parece una solemne barbaridad»

Joaquina Dueñas Jueves, 24 de octubre 2024, 11:37 | Actualizado 11:58h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

La desgarradora entrevista que concedió el pasado viernes Isa Pantoja hablando de sus recuerdos de infancia y adolescencia sigue dando que hablar. Uno de los testimonios más buscados ha sido el de María del Monte, madrina de la hija de Isabel Pantoja e inseparable amiga de la tonadillera durante la época en la que decidió volver a ser madre mediante una adopción internacional. María estuvo muy presente durante los primeros años de Isa Pantoja en España y, a pesar de que las dos cantantes se distanciaron, ella ha seguido manteniendo el contacto con su ahijada.

Siempre discreta, en esta ocasión ha considerado que su pronunciamiento era importante y así lo ha manifestado a su llegada a la estación de Santa Justa, en Sevilla: «Sabéis que yo llevo muchos años en los que he dicho que no tengo nada que decir, pero en esta ocasión sí tengo algo que decir». «Si lo que mi ahijada ha contado es así, me parece una solemne barbaridad. Una solemne barbaridad», ha subrayado. Y es que, para ella, Isa es «alguien a quien he querido, quiero y querré toda mi vida». En el mismo sentido se ha manifestado en el plató de 'Y ahora Sonsoles' en el que colabora: «Yo llevo 23 años sin hablar, voy a seguir sin hablar de nada que tenga que ver con mi vida privada e íntima pero sí quiero, porque mi corazón lo necesita, que Isa sepa que estoy aquí, que si me necesita yo estoy aquí como he estado siempre».

En todo caso, la cantante andaluza no ha querido desvelar si ha estado en contacto con la joven en estos últimos días y tampoco ha dado ningún detalle sobre el proceso de adopción, lo que sí que ha hecho ha sido advertir que tomará las medidas que considere contra aquellas personas que especulen sobre la llegada a España de su ahijada y sobre su relación con el proceso.

Pero no todo han sido palabras de apoyo, otra íntima de Isabel Pantoja, que ha estado al lado de la familia durante años ha dado la réplica a la esposa de Asraf Beno. Raquel Bollo ha contado en 'TardeAR' lo que ella vivió en el seno de la familia Pantoja y que dista mucho del relato de Isa en 'De Viernes'. «A la niña se le permitían muchas cosas, incluso que tratase mal a Dulce», ha recordado al tiempo que ha afirmado que «nuca he escuchado a Isabel hablar mal de su hija». Sobre los desprecios de su abuela, la madre de Manuel Cortés ha evocado algunos bonitos momentos como cuando veía a la niña «hartase de reír y gastarle bromas a su abuela en la cocina de Madrid, y peinarla y maquillarla».

Sobre el episodio de la manguera, en la que Kiko Rivera duchó a su hermana con agua fría en una suerte de purificación, Raquel ha desvinculado a su hijo y ha aclarado que no fue así: «No fue ningún tipo de limpieza. ¿En qué cabeza cabe? Que lo cuente ella y por qué pasó». «Lo que ella no cuenta es que su tío fue el que paró aquello», ha añadido. Un relato que le ha valido el reproche de Marisa Martín Blázquez quien ha acusado a Raquel de «no estar siendo sincera en estas declaraciones que ha hecho porque hablando del lamentabilísimo, deleznable episodio de la manguera ella sabe lo que pasó ahí».

Más conciliadora ha sido Irene Rosales, esposa de Kiko Rivera, que, aunque ha defendido a su marido, también ha reconocido el dolor por el que pudo pasar su cuñada. «Tengo empatía y siento mucho por lo que ha podido pasar Isa, pero yo no puedo hacer nada. Yo también tengo muchos problemas y me los como», ha apuntado. Además, ha dejado claro que «de lo que ha tenido que pedir perdón mi marido, lo ha hecho». «Se le está cargando con una responsabilidad de cuando él tenía veintipocos años y simplemente cumplió con un encargo», ha defendido.