Kiko Rivera tacha a su hermana Isa de «victimista»

El pasado viernes, Isa Pantoja concedió una entrevista al programa 'De viernes' en la que hablaba como nunca de sus vivencias de infancia y adolescencia. Unas declaraciones con las que consiguió emocionar hasta las lágrimas no solo al público presente en el plató, sino también a los colaboradores del programa.

Sin embargo, parece que no todos vivieron la intervención de la hija de la cantante Isabel Pantoja del mismo modo. Una de las reacciones que más repercusión ha tenido ha sido la de Kiko Rivera, que decidió llenar sus 'stories' de Instagram de frases sobre el victimismo, en clara alusión a su hermana, con quien no tiene relación desde hace al menos dos años.

«El victimismo es un trastorno paranoide de la personalidad muy común», decía implacable el DJ, que añadía: «Aléjate de la gente que se hace víctima de las situaciones que ellos mismos crearon». Una forma muy clara de mostrar su opinión sobre lo que su hermana estaba contando.

Atención a sus hijos

Tras estas publicaciones, Kiko también quiso mostrar a quiénes ocupan su corazón y son el centro de su vida, subiendo dos fotografías en la que se le puede ver muy feliz junto a su mujer, Irene Rosales, y sus tres hijos, Francisco, Ana y Carlota. De hecho, el DJ está teniendo la oportunidad de disfrutar de su primogénito más de lo que acostumbraba desde que la madre del niño, Jessica Bueno, se mudó a Sevilla para comenzar una nueva vida tras su separación de Jota Peleteiro.

También ha sido duro con Isa Luis Rollán, en tiempos, íntimo amigo de Isabel Pantoja. A pesar de que ya no forma parte del círculo más cercano de la tonadillera, el colaborador de 'Fiesta' no ha querido arremeter contra ella al valorar la entrevista de su hija. «He visto durante muchas entrevistas de Isa lo mismo, pero fraccionado», aseguró. «Quiero dejar bien claro que me niego a juzgar a una madre. Esa lección yo ya la he aprendido. No voy a juzgar ni a Bárbara Rey, ni a Carmen Borrego ni a Isabel Pantoja como madre», apuntó.

Entre los episodios relatados por Isa, figuraban los habituales «desencuentros con mi tío Agustín», en los que reprochaba a su madre que no hubiera dicho nada. «Ella tendría que haber sacado la cara por mí porque yo era igual de hija que mi hermano», explicó. Sin embargo, el momento más traumático tuvo que ver con la actitud de la familia cuando ella comenzó a relacionarse con chicos. La hija de Isabel Pantoja contó cómo la llevaron al ginecólogo, no para una revisión médica, sino para constatar su virginidad.