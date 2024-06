Un libro destapa qué hay detrás de matrimonio Beckham: 'Dinero, sexo y poder'

Joaquina Dueñas Domingo, 23 de junio 2024, 11:56 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Si algo tiene el matrimonio formado por David y Victoria Beckham es que no deja a nadie indiferente. En los últimos tiempos hemos podido conocer un poco más de su día a día gracias a las publicaciones que ellos mismos hacen en Instagram y en las que se muestran cercanos y bromistas, transmitiendo una complicidad que, según el libro 'The House of Beckham: Money, Sex and Power' ('La casa Beckham: dinero, sexo y poder'), sería solo una «farsa». Así lo atestigua su autor, el periodista Tom Bower, que llega a afirmar que el deportista y la empresaria estarían separados desde 2016. Ocho años en los que solo estarían unidos de cara a la galería por motivos económicos.

«Solo se dedican a mantener una relación de negocios a distancia», asegura Bower, con él en Miami, donde está al frente del equipo de fútbol Inter de Miami FC, y ella en Londres, donde se dedica a su firma de moda. Una imagen que contrasta con el documental familiar que la pareja ha rodado para Netflix en el que ambos derrochan complicidad y con imágenes como la de David sacando a caballito a su mujer de su fiesta de su 50 cumpleaños en un exclusivo club londinense.

El periodista ha valorado que lo que se ve en el documental no es más que una farsa para alimentar el negocio. «Aunque no pueden ocultar sus vidas separadas, estuvieron unidos para apoyar la marca», ha dicho Bower en el diario británico 'The Mirror'. Una teoría que apoya relatando alguna de las anécdotas que ha podido conocer a raíz de su investigación al matrimonio y que le ha llevado a concluir que, actualmente, ni siquiera en los negocios la relación es fluida.

Entre los ejemplos, cuando la Spice Girl pidió a su marido que regresara a Reino Unido para cenar en la tienda de su marca en Dover Street con motivo de la Semana de la Moda de Londres para promocionar su firma. Parece que en aquella ocasión «David estuvo todo el tiempo sentado si cruzar una mirada con Victoria». Una actitud que hizo a la diseñadora desear que su marido «se hubiera quedado en Estados Unidos», señala Bower, y que desató los rumores de crisis entre la pareja. Además, el periodista asegura que varios testigos le hablaron de «una pelea reciente subida de tono».

Escándalos y luchas de poder en el seno del matrimonio que se conoció 1997 y que lleva casada desde 1999, con lo que el libro ha venido a empañar el que será su 25 aniversario de boda el próximo 4 de julio. Por supuesto, no falta en el trabajo de Bower un repaso a la infidelidad del futbolista con Rebecca Loos durante su militancia en el Real Madrid. Una etapa en España que Victoria recuerda como «difícil». Pero el autor no se queda ahí y relata también los supuestos encuentros de David con la modelo Celina Laurie, propietaria del salón de belleza Danielle Heath. Problemas en los que su hijo Brooklyn habría actuado de intermediario para apaciguar los ánimos de sus padres.

Para el periodista, lo que hay detrás del matrimonio Beckham es la necesidad de proyectar una imagen de familia bien avenida que refuerce la reputación de sus negocios, tanto que asegura que «el estatus y la supervivencia de David se habría desvanecido de no ser por el empeño de Victoria por mantener la ilusión de una familia feliz».

Los rumores de crisis, infidelidades y rupturas han acompañado a los Beckham desde el inicio de la relación. Algo «molesto y frustrante» para la diseñadora de moda, según confesó en una entrevista en 2019. Con el paso de los años, algunas de estas informaciones se han confirmado y otras se han ido difuminando sin terminar de desaparecer a pesar de los desmentidos. Sea como sea, nunca podrá conocerse la realidad de lo que sucede en el seno la casa Beckham, lo que sí parece claro es que «la fama cuesta» y esta parece la forma en la que ellos la están pagando.