Kate Middleton primará la calidad frente a la cantidad en sus apariciones públicas

Después del anuncio del fin de su tratamiento de quimioterapia, Kate Middleton ha comenzado a hacer sus primeras apariciones públicas. Aunque la recuperación no está completada, poco a poco irá incorporándose al trabajo y recuperando su papel institucional. Un desempeño que, sin embargo, va a ser algo diferente a lo que nos tenía acostumbrados ya que, según Robert Jobson, autor del libro 'Catalina, princesa de Gales', la esposa del príncipe Guillermo seguirá la máxima de «menos es más» en sus compromisos oficiales. «En lugar de viajar por todo el país todo el tiempo, como solía hacer, creo que se concentrará en eventos más impactantes», ha explicado a la revista Hello!.

«Si se sale con la suya, regresará por etapas y hará cosas que son importantes para ella porque no quiere volver a enfermarse, pero también, me han dicho, porque ahora tiene una perspectiva diferente», ha subrayado. En este sentido, cabe esperar el apoyo de la corona británica a esta decisión ya que «probablemente se den cuenta de que si se muestra mucho algo todo el tiempo, se reduce su impacto». «Siendo Kate la principal estrella femenina de la familia real, en realidad se puede hacer una mayor declaración si se la ve menos», ha reflexionado Jobson.

El autor también ha revelado que la princesa ha vuelto a hacer deporte, un claro signo de la mejoría en su estado anímico y de salud. «Por lo que tengo entendido, Catherine se encuentra muy bien. Ha vuelto a entrenar en el gimnasio y está haciendo todas las cosas que quería hacer», ha detallado. Igualmente, está ya valorando la posibilidad de programar su primer viaje al extranjero, algo que ya ha hecho el rey Carlos III, también en tratamiento oncológico, con su reciente periplo por Oceanía. «Creo que empezaremos a verla mucho más y que seguirá cumpliendo compromisos y trabajando entre bambalinas», ha apuntado el escritor.

Pero la agenda de Kate no es lo único que ha cambiado en este tiempo. Tras su diagnóstico de cáncer, la princesa se ha refugiado en la fe, según ha revelado el biógrafo real Robert Hardman en su último libro, asegurando que «se muestra más interesada» en todo lo relativo a la religión, algo que le une más su suegro, ferviente devoto anglicano.

El pasado 22 de octubre pudimos ver a los príncipes de Gales llegando en coche a la iglesia de Crathie Kirk, en Balmorar, Escocia, para ir a misa. Aunque el heredero acompañó a su esposa al templo, no comparte con ella su interés religioso. De hecho, «rechaza ciertos aspectos del ceremonial», ha explicado Hardman. «En los círculos reales, no es ningún secreto que Guillermo no comparte el sentido espiritual del rey, y mucho menos la inquebrantable devoción de la difunta reina a la Iglesia», ha dicho el escritor y analista real al 'Daily mail'. Tanto es así que incluso se especula con la posibilidad de que el príncipe Guillermo renuncie a ser Gobernador Supremo de la Iglesia de su país cuando acceda al trono, lo que rompería con una tradición de siglos. En todo caso, desde el entorno de los Windsor precisan que, aunque no se siente «especialmente cómodo en un ambiente religioso, respeta mucho las instituciones» y, si bien no va a misa todos los domingos, sí que lo hace en fechas señadas como en Semana Santa o en Navidad.

