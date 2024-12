Fabiola Martínez confiesa los abusos sexuales que sufrió cuando tenía 5 años

Joaquina Dueñas Lunes, 2 de diciembre 2024, 15:42 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Fabiola Martínez ha terminado la redacción de sus memorias. Un texto en el que ha buceado en su pasado e intimidad y en el que no ha querido dejarse nada atrás. 'Cuando el silencio no es una opción. Lo que nunca conté' es el título del libro que se publicará en febrero de 2025 y que promete no dejar indiferente a nadie a tenor de la primera confesión que ha visto la luz. La exmujer de Bertín Osborne ha impactado al compartir que fue víctima de abusos sexuales cuando tenía apenas 5 años, una experiencia que marcó profundamente su infancia y su vida adulta.

La venezolana ha reconocido cómo esta traumática experiencia afectó su desarrollo y cómo durante muchos años optó por el silencio como mecanismo de supervivencia. Sin embargo, el nacimiento de sus hijos, Kike y Carlos, fue un punto de inflexión que la ayudó a encontrar fortaleza y empezar un proceso de sanación personal. Según ha comentado, este libro es parte de ese proceso: «Me está ayudando muchísimo. Hablo de todo, es mi historia, y espero que sirva para ayudar a otras personas», ha expresado.

«Desde los 5 años, sufrió abusos sexuales, un trauma que le sigue acompañando a día de hoy«, recoge el adelanto editorial en el que la propia Fabiola se recuerda como «una niña a quien le robaron su infancia, que tuvo que aprender a ser fuerte demasiado pronto». «Guardé en secreto un drama que me llenó de dolor y me marcó para siempre», reflexiona la protagonista.

Además de este proyecto literario, Fabiola está volcada en la fundación que antes llevaba el nombre de Bertín Osborne y acaba de ser renombrada como Fundación Kike Osborne, en honor a su hijo mayor, quien padece parálisis cerebral y que fue el germen de esta entidad que busca mejorar la vida de las personas con la misma dolencia que su hijo y de sus familias. Ha sido precisamente en los premios Dona2 2024 de la fundación, celebrados en Madrid, donde la modelo y empresaria ha hecho las primeras declaraciones sobre su libro y lo que ha significado para ella.

«Un trauma como este lo que hace es que te aleja de ti, te disocia. Tú desconectas de la niña, de la adolescente. El proceso más complicado ahora es volver a abrazar a esa niña, reconciliarme y sanar», ha relatado.

Un proceso que reconoce, ha sido «complicado». Sin embargo, también ha tenido en consideración que es un camino en el que no está sola porque «una de cada cuatro niñas sufre abuso sexual. Y uno de cada seis niños también. Y no los abusa la misma persona, son muchos abusadores». Por eso, por ella y por los millones de niños y niñas abusados, entiende que ha llegado el momento de arrojar luz sobre este oscuro episodio de su pasado. «Han sido muchos años sanando muchas heridas, pero llevo ya varios meses, casi un año, trabajando con terapia, con Marian Rojas, que es maravillosa. Ella tiene mucha experiencia en este tipo de problemas y me está ayudando muchísimo», ha explicado.

De hecho, el título de la obra, 'Cuando el silencio no es una opción' es una auténtica declaración de intenciones. Martínez desea inspirar a quienes atraviesan situaciones similares, subrayando la importancia de enfrentar los miedos y las heridas del pasado para avanzar. En su libro, Fabiola relata los altibajos de su vida, mostrando cómo ha transformado sus debilidades en fortalezas. En este sentido, considera que es «un canto a la esperanza» y espera que su testimonio no solo impulse a otros a romper el silencio, sino que también contribuya a una comprensión más profunda de las consecuencias de estos abusos en la vida de las víctimas.