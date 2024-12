Cristina Pedroche, embarazada de su segundo hijo con Dabiz Muñoz

R. C.

Las redes sociales llevan dos días debatiendo sobre el posible embarazo de Cristina Pedroche. El 28 de diciembre, la presentadora publicó un vídeo junto a su pareja, Dabiz Muñoz. En él, durante unos segundos, se quedan mirando un test de embarazo y dice «ay, no lo sé. Parece que hay algo». Unas palabras a las que siguieron: «Hay una línea, ¿verdad?», a lo que el cocinero responde «sí, hay una línea, sí». Y es ahí, cuando comienzan los gritos de euforia y las muestras de cariño entre los dos.

Sin embargo, la fecha en la que Pedroche publicó el vídeo ha despistado a sus seguidores. Al coincidir con el día de los Santos Inocentes, no tenían claro si se trataba de una broma o si realmente la presentadora estaba anunciando su segundo embarazo. Es más, dentro de los cuatro mil comentarios que ha suscitado el 'reel' hay juicios de todo tipo. Mientras que algunos aseguran que Pedroche «solo lo hace para llamar la atención», otros afirman «que miente para atraer audiencias». No obstante, esta no es ninguna inocentada. Cristina Pedroche, efectivamente, volverá a ser madre en 2025.

¡Hola! y Vanitatis han confirmado, a través de fuentes cercanas a la pareja, que la presentadora espera a un bebé. «Es real», han mencionado allegados. Pese a ello, Muñoz y Pedroche continúan sin pronunciarse sobre ese tema.