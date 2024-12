Bárbara Rey confiesa el chantaje al rey Juan Carlos: «Lo volvería a hacer»

Joaquina Dueñas Martes, 10 de diciembre 2024, 14:53 | Actualizado 15:26h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Después de que Ángel Cristo confirmara el romance de su madre, Bárbara Rey, con el rey Juan Carlos, que durante años fue un secreto a voces, y de que la acusara de haber chantajeado al monarca con unas fotografías que él mismo habría ejecutado, la vedette decidió contar su versión de la historia en una entrevista para el programa 'De Viernes' en la que confesó el presunto chantaje que ha preferido llamar «préstamo». «Lo volvería a hacer», admitió tajante. «Volvería a hacerlo por mis padres, por mis hijos, por destrozar mi carrera», reafirmó.

La exvedette relató como después de un mes de cortejo con llamadas telefónicas, el rey Juan Carlos le invitó a su despacho. «Me llevó a Zarzuela. Estaba muy guapo. A él le va a gustar escuchar eso. La primera vez que nos vimos en persona me dio un medallón con todos los signos del Zodiaco. Me pidió que no me lo pusiera porque la reina Sofía lo conocía. Al despedirnos me dio un beso».

Ese fue el principio de una relación furtiva de, al menos, tres años que se consumó en el pabellón de caza de Francisco Franco en El Pardo. Un lugar que recuerda como «siniestro» y «austero» en el que se produjeron los encuentros que la madre de Sofía Cristo describió como fríos. «Después de hacer el amor, me dejó 500.000 pesetas en la mesilla. Me trató como una puta», sentenció. Además, aseguró que pudo quedarse embarazada «desde el primer día». «La que tomaba precauciones era yo, afirmó, al tiempo que valoró que «lo que él hizo conmigo antes se consideraría un honor; ahora se llamaría acoso».

Bárbara Rey también apuntó que la reina Sofía era conocedora de su romance con el rey, «sabe mejor que nadie cómo es él» espetó y recordó otras mujeres que habrían pasado por el lecho real. Marta Gayà, que el propio Juan Carlos le habría confirmado, y Nadiuska, conocedora de detalles de la anatomía del monarca imposible de saber de no haber tenido encuentros íntimos con él, según explicó la exvedette.

Precisamente a la reina Sofía achaca su sequía laboral, refiriéndose a una «mano negra». Una falta de trabajo que le llevó a pedir ayuda a su amante y a grabar sus encuentros íntimos. «Me dijo que me daría 100 millones de pesetas (600.000 euros) para pagar del todo la casa y para tener un cierto desahogo, montar un negocio, etc.». Es entonces cuando, según su relato, Manolo Prado Colón de Carvajal, mano derecha del rey, le ingresó 25 millones (150.000 euros) de pesetas en un banco de Suiza que podía transferir para sus necesidades. «El resto no me lo darían nunca e intentan matarme», zanjó.

Rey recordó también el miedo: «Mientras yo no estaba en casa aprovecharon para abrir la caja fuerte. Me rompieron la correa de dirección del coche para perder el control del vehículo. Me quería matar». «Estoy viva de milagro», declaró. La exvedette reconoció, además, haber firmado un contrato mensual de cinco millones de pesetas por su discreción, aunque se niega a llamarlo chantaje. «Lo llamaría préstamo. Y lo volvería a hacer. Tenía las fotos, necesitaba ayuda, si me llaman chantajista me da igual. Pero lo que sí tengo que aclarar es que a mí en la vida me han dado ese dinero que cuentan. Para nada, en absoluto. Él personalmente me da un dinero porque me puedo quedar sin casa al no pagar la hipoteca y para el colegio de los niños. Le entregué las fotos, pero yo me quedé con otras tantas».

Si ese dinero era o no de fondos reservados es algo que afirmó desconocer, si bien aclaró que pedirá en la demanda que tiene pendiente que «explique si ha utilizado el dinero de los españoles» y acusa al rey emérito de falta de principios por utilizar dinero público para sus asuntos personales.

Autoría de las fotografías

Bárbara calificó su romance con el rey Juan Carlos como «la mayor desgracia de mi vida» y quiso aclarar que el autor de las fotografías utilizadas como contrapartida por su silencio las hizo su hermano y no su hijo.

De momento, Ángel Cristo no ha querido valorar la intervención de su madre, aunque ha ironizado saludando a los colaboradores afines mientras bromeaba: «Sentarse a hablar es terapéutico». Por su parte, su hermana, Sofía Cristo, se ha mostrado «tranquila, bien y contenta», además de «orgullosa» de su madre mientras sigue intentando mantenerse al margen de la polémica.

Quien parece que sí ha tomado cartas en el asunto es el rey Juan Carlos que, según la revista 'Semana', dio instrucciones «para que un bufete de abogados de España viera y analizara cada cosa que cuenta en la entrevista por si tuviera que interponer alguna demanda». Si bien parece que «le importa poco que Bárbara Rey se siente a hablar», no tenía intención de permitir que dijera «cualquier cosa que no sea verdad, que no corresponda decir o que se le acuse de cosas que puedan poner en entredicho su responsabilidad como Jefe del Estado».