Bárbara Rey sobre la reina Sofía ante el escándalo de los audios: «Lo lamento mucho»

Joaquina Dueñas Domingo, 6 de octubre 2024, 18:01 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Después de años en los que imperaba la ley del silencio y de que presuntamente se hayan destinado millones para que los escarceos del rey Juan Carlos no salieran a la luz, los audios del monarca emérito hablando sobre sus intimidades familiares con Bárbara Rey han causado un gran revuelo, tanto, que la propia vedette ha pedido disculpas a la madre de Felipe VI, lamentando el dolor que le pueda estar causando la revelación de las conversaciones que mantuvo con su amante hace tres décadas.

«He sido odiada por la Reina hasta el tope. Ha utilizado todos los medios que ha tenido a su alcance y a su alrededor para hundirme», contaba la vedette a su amiga Hortensia, madrina de su hijo Ángel Cristo, en una de sus llamadas. Aunque quizás lo más duro haya sido escuchar al propio Rey Juan Carlos calificar a su esposa como «cuadrada y muy recta». La vedette y el entonces jefe de Estado hablaban con confianza, tanta como para que el monarca confesara que no estaba con su mujer «desde que nació Felipe».

El incesante goteo de revelaciones ha llevado a la madre de Sofía Cristo a una subida de tensión por la que tuvo que recurrir a los servicios de emergencias. Fue precisamente su hija quien alertó al 112 creyendo que su madre estaba sufriendo un infarto.

«Todo esto era innecesario. Hacen un daño tremendo a la Reina y lo lamento much«, ha expresado Bárbara a través de la periodista Beatriz Cortázar que también ha explicado que «le ha dado un disgusto enorme escuchar esta parte y no por don Juan Carlos sino por la reina. Le ha hecho especialmente daño y está intentando recomponerse. Se ha quedado muy mal».

Sin embargo, las andanzas de rey Juan Carlos no eran nada desconocido para su entorno ni para su familia. José Luis Ortega, exmiembro del gabinete de la reina Sofía durante 23 años ha hablado con el programa 'Socialité' para confirmar que Bárbara no fue la única amante del monarca: «Bárbara Rey es la más mediática, pero alguna sorprendería. No sé si es la que más ha durado en el tiempo, pero una de las que más, seguro».

Ortega ha explicado que el matrimonio no compartía lecho: «Yo no he estado en su habitación, pero en los viajes han utilizado habitaciones diferentes en la misma planta». Además, ha recordado cómo era la actitud del padre de las infantas Elena y Cristina: «Como ahora podemos ver, pensaba que estaba por encima del bien y del mal y hacía de su capa un sayo, y como se ha visto, no ha hecho caso nunca a ningún buen consejo de los que se le han dado».

En este sentido ha explicado que, cada vez que se hablaba de una infidelidad por parte del Rey, la reina Sofía realizaba un viaje para escapar de lo que estaba ocurriendo y buscaba el apoyo de su familia. Por su experiencia, considera que estos días no deben estar siendo fáciles para la madre del rey Felipe, que debe estar viviéndolos con mucha tristeza al ecordar «malos momentos».