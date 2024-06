Ángel Cristo se casará el día que su padre cumpliría 80 años

Joaquina Dueñas Miércoles, 26 de junio 2024, 11:55 | Actualizado 12:16h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Parecía que el tiempo había calmado las aguas entre Ángel Cristo Junior y su madre, Bárbara Rey. Aunque no había atisbo de reconciliación a la vista, el final de la participación del hijo del domador en 'Supervivientes' había dejado en un segundo plano el enfrentamiento entre ambos hasta este miércoles, cuando la vedette se ha desayunado con una nueva entrevista de su hijo, esta vez en la revista 'Lecturas', en la que arremete como nunca contra su madre, presentándose como víctima de vejaciones. Eso sí, también llega con una buena noticia bajo el brazo, su boda con Ana Herminia, prevista para el 17 de octubre en Madrid, una fecha que no ha elegido al azar ya que habría sido el 80 cumpleaños de su padre. Un nuevo homenaje a Ángel Cristo y una nueva provocación a Bárbara Rey.

En sus declaraciones, Ángel vierte graves acusaciones contra su madre. «Fingía suicidarse delante de mí», asegura. «Mi madre hacía como que se tomaba pastilla y yo tenía que sacarlas de la boca con los dedos, también hacía que iba a saltar por el balcón», relata. «Desde pequeño, mi madre me decía que yo era como mi padre, pero ella no se da cuenta de que con quien me he criado es con ella. Los gritos son de ella. Las manipulaciones psicológicas son de ella», afirma. El concursante de 'Supervivientes' describe una tormentosa relación maternofilial en la que las fuertes discusiones eran una constante debido a «un exceso de obligaciones a un menor». Y es que, detalla que le obligaba a «lavarle el coche para ir al casino y me tenía que levantar a las siete de la mañana para peinarle los gatos persas».

Pero eso no es todo, según su versión, cuando llegaba a casa del colegio, a pesar de tener servicio en casa, tenía que hacerse cargo de otras tareas como la limpieza de la piscina, de la depuradora o poner la calefacción e ir a la compra, además de los consabidos masajes sobre los que ya habló en televisión. Unas labores que si no llevaba a cabo correctamente le valían una sarta de insultos. Por si fuera poco, también la acusa de haber tenido en su casa una pistola cargada. «Mi madre ponía a mi padre en la serie de pistoleros y la que tenía una pistola con balas en casa era ella. Si antes era de mi padre da igual, la pistola sin licencia de armas estaba en casa de mi madre y al alcance de los niños», cuenta.

Una versión que ratifica Ana Herminia ya que recuerda las vacaciones con su suegra en Marbella como «las peores» de su vida. «El segundo día mi hija me dijo que se quería ir de allí, lo estaba pasando fatal», relata ella que llega a aseverar que su hija tiene un «tic de los nervios por culpa de esa señora», en referencia a Bárbara Rey.

Así las cosas, a su boda, que será religiosa, no están invitadas ni la vedette ni su hija, Sofía Cristo que ha reaccionado rota en lágrimas en el programa 'Espejo Público' donde ha pronunciado unas duras palabras: «Le perdonaré cuando esté muerto, como a mi padre». «Desde octubre está habiendo un maltrato continuo a mi madre, por parte de esta persona y los medios que colaboran en este maltrato. Mi madre es una mujer maltratada y eso lo perpetua. No la dejan en paz y no la dejan vivir», ha lamentado. «Quiero que la dejen en paz», ha dicho. «Que vendan todo, pero que nos dejen tranquilas», ha suplicado.

Con el cisma familiar más profundo que nunca, la pareja tiene pensado hacer una fiesta con unos 150 invitados en una finca de Madrid el jueves 17 de octubre porque «los fines de semana estaban completos», en la que habrá «flamenco y rock. Arepas y jamón». Una cita a la que tampoco acudirán Arantxa del Sol y Finito de Córdoba, a pesar de la buena relación de Ana Herminia con el cordobés, después del grave conflicto entre ambos que terminó con Arantxa agrediendo a Ángel y con ella vetada de Mediaset.