«Hemos hecho 25 viviendas, pero tenemos otras 20 contratadas»

Estela Gómez: «Todo está más caro, y no hay ni albañiles»

Estela Gómez vive ahora entre plataneras. El volcán, que se llevó por delante su casa de El Pampillo, en Todoque (este pueblo desapareció entero), la ha obligado a mudarse. Lleva en esta finca de su marido en Tazacorte desde marzo pasado. «Vinimos a pasar el día y nos gustó tanto que nos quedamos». No tenía ni cocina, pero eso poco importaba. Al fin y al cabo, lo habían perdido casi todo.Primero pasaron 3 meses en casa de una nuera, pero como tenían aquella vivienda asegurada, enseres incluidos, cobraron una indemnización, con la que compraron un piso en La Breña, al otro lado de la isla. El problema, no se adaptaban. «Hacía mucha humedad». Sondearon para construirse otra casa al estilo tradicional, pero no les convenció. «Me dijeron que tardaban dos años y se me hizo un mundo; además, todo está más caro y no hay ni albañiles». A Estela le habló de FloresRojo su médico de cabecera y lo contrató. Ya vive en su nueva casa, más pequeña, pero en el campo, como le gusta.