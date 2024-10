Torres y Olivera negaron en tres ocasiones en el Congreso los contactos que acredita la UCO

Francisco Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 13 de octubre 2024, 23:13 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

O no lo recordaban o toda la responsabilidad era de los «técnicos» del Servicio Canario de la Salud (SCS). Lo que sí dijeron claro es que no dieron orden alguna para materializar contratos que después se hicieron. Esas fueron las respuestas que hasta en tres ocasiones ofrecieron el hoy ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y su jefe de gabinete ministerial, Antonio Olivera, cuando este año se les preguntó en el Congreso por los contactos directos con implicados en el caso Koldo que actuaban en favor de las empresas Soluciones de Gestión y Eurofins Megalab.

Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil conocidos en marzo y este mismo mes de octubre acreditan todo lo contrario. Torres y Olivera recibieron llamadas e intercambiaron mensajes con Koldo García e Ignacio Díaz Tapia, así como al menos una reunión presencial en el caso del hoy ministro y entonces presidente de Canarias con Díaz Tapia.

Koldo García, entonces asesor personal del ministro José Luis Ábalos, habría hecho de 'introductor' de las dos empresas, mientras que Díaz Tapia actuó como intermediario de Eurofins Megalab. Soluciones de Gestión acabó facturando 12,5 millones de euros por la venta de mascarillas, mientras que Eurofins Megalab se hizo con tres contratos que sumaron 5,3 millones de euros por hacer pruebas PCR.

En la investigación judicial, Koldo García aparece como receptor de fondos fruto de las comisiones que recibían los que se denominaban '4 mosqueteros', un grupo comandado por Víctor de Aldama y del que formaban parte Díaz Tapia, César Moreno y Javier Serrano (todos están como investigados en la causa).

La primera de esas tres negativas se remonta a febrero de este año. En una sesión de control al Gobierno en el Congreso, el diputado del Partido Popular preguntó a Torres por su papel en los contratos bajo sospecha. La respuesta del ministro fue la siguiente: «Yo le explico cuál es el proceso. La propuesta llega a los directores de los servicios y estos la envían automáticamente a los funcionarios, que deciden si se contrata o no. Luego se comprueba el material y si está acorde se paga y, si no, no se paga».

Al margen de que los informes de la UCO concluyeron algo bien diferente sobre cómo llegaron las propuestas vinculadas a la trama, la propia Audiencia de Cuentas de Canarias cifró en 20 millones de euros las compras de material sanitario hechas por el Gobierno de Torres en las que se adelantó el pago sin garantía alguna.

Comisión de investigación

El otro hito se remonta a junio de este año. De nuevo es Torres el que hablaba y dijo: «Jamás ordené que se contratara a una empresa y jamás se me requirió para que ordenara la contratación de ninguna empresa por parte de una persona ligada al Ministerio de Transportes». Lo afirmó en la comisión de investigación abierta en el Congreso, a preguntas del PP sobre su relación con Koldo García.

Asimismo, negó que hubiera recibido llamadas de Koldo García o de Ábalos para esos contratos. También dijo no tener constancia de conocer a Díaz Tapia, el empresario de los test PCR que hizo Eurofins Megalab, y explicó que, aunque podía recibir muchas llamadas, nunca fue «para contratar con ninguna empresa».

La UCO incluyó en su último informe un mensaje de Díaz Tapia a Torres aludiendo a una reunión previa en el despacho del presidente, a lo que Torres contestó por escrito pidiéndole documentación sobre las pruebas PCR y anunciándole que le daría el contacto del consejero de Sanidad, Blas Trujillo. Esos mensajes se cruzaron en agosto de 2020 y en noviembre de ese año Torres anunció ya el acuerdo con Eurofins Megalab.

En cuanto a Olivera, también en la comisión de investigación, dijo que no recordaba que Díaz Tapia le hubiese llamado y subrayó que él tampoco dio orden alguna. El informe de la UCO recoge, sin embargo, que Díaz Tapia le escribió en septiembre de 2020: «Buenas tardes, Antonio. Soy Nacho día de Megalab, le he llamado, pero no tendrás mi número. Me ha dicho Koldo que te llamara urgente. Cuando puedas, hablamos».

Olivera le contestó: «Ahora te llamo». En la comisión insistió en que no recordaba el contacto y que, en todo caso, su teléfono lo tenía mucha gente.