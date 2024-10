CC y PP piden explicaciones al PSOE sobre la implicación de Torres

B. Hernández Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 12 de octubre 2024, 07:59 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) entienden que el Partido Socialista debe explicar la relación del expresidente del Gobierno de Canarias y líder del PSOE regional, Ángel Víctor Torres, con la trama del caso Koldo.

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil -en el que se señala que Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, contactó con Torres en su etapa al frente del Ejecutivo regional para que la comunidad autónoma comprara test de coronavirus a una de las empresas vinculadas a la trama- ha vuelto a poner en el ojo del huracán al ahora ministro de Política Territorial, que en su paso por la comisión de investigación del Congreso negó cualquier relación.

Al respecto, el dirigente del PP canario y vicepresidente del Gobirno regional, Manuel Domínguez, consideró que en Canarias, el caso Koldo «debe ser explicado por Ángel Víctor Torres» y recordó que además de la compra de mascarillas a una empresa de venta de coches por valor de cuatro millones de euros, y que nunca llegaron a la sanidad canaria, «ahora se suma que Torres tenía contactos con Koldo».

Además, y siguiendo la línea marcada por su organización a nivel nacional, Domínguez exigió a Pedro Sánchez la convocatoria de elecciones «para depurar responsabilidades políticas» y que los españoles decidan si quieren continuar con este Gobierno, dijo antes de participar en un evento convocado por las patronales provinciales de la industria.

Depurar responsabilidades

Apuntó que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa con una moción de censura contra Mariano Rajoy tras la condena al Partido Popular como persona jurídica por el denominado caso Gürtel, lo que, a su juicio, fue «la primera gran mentira» del líder del PSOE.

«Si fuera cierto el motivo por el que Pedro Sánchez presentó esa moción de censura, hoy convocaría elecciones, y creo que es lo que debería hacer para depurar responsabilidades, y que los españoles decidamos entre todos si queremos continuar con este Gobierno», dijo.

También el secretario de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, hizo referencia ayer a este asunto y consideró conveniente que el Partido Socialista ofrezca explicaciones sobre la implicación del expresidente canario en esta trama y calificó de «turbio» todo lo que sucede alrededor del «caso Ábalos y Koldo».

Explicaciones

En el programa de la Radio Autonómica, De la noche al día, Toledo consideró que el PSOE «tiene la oportunidad de salir a explicar publicamente» la información detallada en el informe de la Guardia Civil sobre los contactos del actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en este entramado, ya que la UCO aporta mensajes de whatsapp entre Koldo García y Torres en los que se refleja que el primero medió para que las empresas de la trama cobraran del Gobierno canario cinco millones que les debían.

El dirigente nacionalista, que reconoció desconocer el alcance de la información recabada por la UCO, entiende que el Partido Socialista tiene la posibilidad de explicarse acerca de este asunto «turbio» y señaló que varios miembros de esta formación política están «inmersos en esta trama corrupta». «Si no hay nada que esconder», apunta el secretario de Organización, «no hay motivo para dilatar en el tiempo» esta explicación.

A su juicio, deben ser los socialistas quienes den cuenta de lo que ha ocurrido, a la vez que aboga por separar la vía judicial de la política. Por eso, apunta que, si existen responsabilidades políticas se deben dilucidar en la comisión de investigación del Parlamento de Canarias «en la que Torres tendrá que explicar muchas cosas». El expresidente está entre los nombres propuestos para comparecer ante esta comisión, aunque previamente había manifestado su disposición a acudir.

Apoyo del PSOE a Torres

El Partido Socialista en Canarias respalda a su máximo dirigente y actual ministro, Ángel Víctor Torres, y asegura que del último informe de la UCO no se desprende que haya existido ningún «acto punible» en su etapa de presidente del Gobierno en relación con el caso Koldo.

Así lo aseguró la vicesecretaria de la organización y diputada regional, Elena Máñez, quien insiste en que «no hay nada que esconder».

A l informe, señala, «lo explica claramente: no hay ningún tipo de relación causal con la presunta trama corrupta y es absolutamente falso que haya algún tipo de acto punible».

Al contrario, apunta, el informe corrobora las declaraciones que Torres ha dado «desde el primer momento», tanto en la comisión de investigación de las Cortes como ante los medios de comunicación porque «siempre ha dado la cara» y reconoció que había tenido contacto con Koldo García como miembro del Gabinete del ministro.

En cualquier caso, entiende la parlamentaria que la información que se conoce al respecto y los whatsapp intercambiados entre García y Torres son «interpretables según quien lo quiera interpretar, pero la realidad», reitera, «es que no hay ningún hecho punible».

Agrega que recibir un mensaje de teléfono «no es delito» y en el contexto de la pandemia, dice, todos los miembros del Gobierno recibían whatsapp y propuestas «de gente que quería ayudar». Esas propuestas eran derivadas al Servicio Canario de Salud (SCS) para ser valoradas.

Puntualizó Elena Máñez que Ángel Vìctor Torres «no está investigado, no ha sido investigado y no lo estará porque no ha habido ningún hecho contrario en su actividad como presidente del Gobierno.