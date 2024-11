Las regiones solo han acogido a 111 menores migrantes derivados de Canarias desde julio

Sara Toj Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 31 de octubre 2024, 23:05 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Las comunidades autónomas han acogido a 111 menores migrantes desde la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada en julio de este año en Tenerife. Esta distribución corresponde a la fórmula basada en la solidaridad que se ha ido siguiendo desde hace un tiempo, y esta cifra demuestra «lo complejo de los traslados» siguiendo esta vía, según explica el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno canario, Francis Candil.

En la actualidad, el archipiélago cuenta con 82 centros de acogida para menores migrantes, en los que da respuesta en torno a 5.300 niños y niñas. Un número que está en permanente cambio, ya sea porque los jóvenes alcanzan la mayoría de edad o porque, de golpe, llega un número elevado de niños y niñas. Ejemplo de ello es que, durante estos últimos días, han llegado «cerca de 200 menores» sin la compañía de un familiar al archipiélago.

En la ruta canaria se observa que cada vez son más los jóvenes que deciden embarcarse, lo que ha propiciado escenarios como el de la llegada de un cayuco a Gran Canaria con 231 personas, en el que viajaban 58 menores. En estas situaciones, se responde «como buenamente se puede, habilitando espacios si hace falta, hasta centros que deberían estar destinados a otro tipo de objetivos», explica Candil. A su vez, también se distribuye a los menores que llegan entre el resto de islas, sobre todo entre las más grandes.

Se eleva así la presión del sistema de acogida de Tenerife y Gran Canaria, donde «si ya los centros están saturados, se sobresaturan más», comenta el viceconsejero.

En caso de que no haya plazas disponibles cuando se producen llegadas de este estilo «se habilitan espacios públicos» para garantizar un techo a los niños y niñas, llegando a ocupar incluso «espacios de ocio» donde se colocan «camas, literas o colchones».

Unas condiciones que no son las adecuadas para garantizar un trato digno a los niños y niñas, por lo que desde el Gobierno de Canarias se sigue peleando por la que consideran, «la única solución realista»: la reforma de la ley de extranjería. Esta persigue que la distribución de los niños y niñas entre las comunidades autónomas sea obligatoria y no solidaria, en vista de que los traslados por la antigua vía no son ágiles.

El viceconsejero de Bienestar Social mantiene que el Ejecutivo permanece optimista ante la posible vuelta a las negociaciones, que fueron pausadas por el Partido Popular en septiembre al entender que el Estado no había solicitado ayuda a la Unión Europea para dar respuesta a los migrantes.

No obstante, Candil remarca la necesidad de que haya un compromiso tanto por parte de las comunidades autónomas como por parte del Estado, ya que esta distribución obligatoria «tampoco supondría una sobrecarga para la respuesta que deben darle a estos niños y niñas».

Además de la reforma de la ley, desde el Ejecutivo canario también defienden que «para generar recursos en corto plazo de tiempo» para dar respuesta a los menores, se tiene que declarar una «emergencia a nivel estatal» respecto a la gestión de la migración.

La carpa para atender a niños, ya instalada en Lanzarote, «se usará en el momento preciso» El Gobierno de Canarias ha instalado una carpa para la primera atención de los menores migrantes en el puerto de Arrecife, y se utilizará «en el momento preciso», expresó el viceconsejero de Bienestar Social del Ejecutivo canario, Francis Candil. Dicho emplazamiento ya está listo para su uso, y no se descarta que se instalen otras en Tenerife y Gran Canaria, si bien, aún no hay fecha para su puesta en marcha. En este caso, Candil apunta que se está intentando «en la medida de lo posible»evitar el uso de estas instalaciones, ya que si se puede derivar a los niños y niñas o abrir nuevas plazas en centros «se hace». Pero el escenario que pueda darse es lo que determina que haya que estar preparado. «No descartamos ninguna medida porque no tenemos conocimientos y datos que a ciencia cierta que nos digan qué opciones podemos descartar», explica Candil, que resalta que, aunque ahora el ritmo de llegadas está siendo «más pausado», se mantienen con la previsión de llegadas para este año:se cree que podrían llegar entre 9.000 y 10.000 menores migrantes a las costas del archipiélago. Defensa ofreció dos espacios en Tenerife: el cuartel del Cristo, en La Laguna (que finalmente albergará un centro sociosanitario) y el antiguo polvorín de Tabares (en el que, por ahora, no se ha hecho ninguna gestión).

