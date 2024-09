El PP denuncia que «el juego del Gobierno de Sánchez, ignorando la realidad de Canarias, ha superado todos los límites»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 22 de septiembre 2024, 16:11 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El coordinador general del Partido Popular de Canarias, Jacob Qadri, ha denunciado este domingo que «la inacción» del Gobierno de España ante la crisis migratoria que afecta al Archipiélago «está provocando graves consecuencias», tal y como, desde hace meses, vienen anunciando los expertos y las distintas organizaciones no gubernamentales que trabajan en primera línea en el ámbito de migraciones.

Según indica Qadri, las llegadas de cientos de inmigrantes irregulares a las costas canarias durante este fin de semana «es un eslabón más de una crónica anunciada ante la que el Ejecutivo de Sánchez no ha reaccionado». «Es inadmisible que los ministros con competencias en esta materia, entre ellos el canario Ángel Víctor Torres y el propio presidente del Gobierno, permanezcan impasibles ante el principal problema de las islas y ante el drama social y humanitario que representa la inmigración irregular», indicó.

«El juego del Ejecutivo socialista de mirar hacia otro lado e ignorar la realidad de este problema ya ha superado todos los límites», relató el portavoz popular para añadir que Sánchez y su equipo «continúan tomando el pelo a Canarias, a los canarios y a todos los inmigrantes que cada día se juegan la vida en el mar a bordo de pateras, cayucos y embarcaciones neumáticas. La insensibilidad e irresponsabilidad de este Gobierno es intolerable».

Ve a Sánchez «campeón de la ineficacia, la desidia y la mentira»

Para el número tres del PP en las Islas, Sánchez, Torres y Marlaska «se han convertido en auténticos especialistas en poner palos a las ruedas, campeones de la ineficacia, la desidia y, lo que es peor, de la mentira». «Y ahí están las recientes declaraciones en el Parlamento Europeo del director ejecutivo de Frontex, Hans Leijtens, afirmando que España no ha pedido ayuda a la agencia que dirige, encargada de la vigilancia y protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea, con el objetivo de afrontar la crisis migratoria que afecta al archipiélago».

«No existe intención alguna de aportar soluciones», insiste Qadri, señalando que en el Partido Popular tienen «el pleno convencimiento de que el Gobierno de Sánchez está preocupado en otros asuntos, aquellos relacionados con su permanencia en el poder y en asegurar el sillón de su líder en La Moncloa. Su política migratoria sigue siendo nula, inexistente, y Canarias y su realidad no deja de ser una simple anécdota».

El coordinador general del PP en las islas recuerda que su partido, entre otros aspectos, defiende una política basada en los pilares de la prevención en origen, la colaboración con los principales países emisores de migrantes y mejoras en la gestión de fronteras con esos estados, «tres ejes primordiales que no ha tenido en cuenta el Ejecutivo de Sánchez», aseguró.

«Canarias no puede más, está colapsada y sin salida»

«Canarias no puede más, está colapsada y sin salida, abandonada por el Gobierno de España, que no ha hecho nada frente a esta crisis; nada para frenar el considerable aumento de los flujos migratorios, nada en la ayuda necesaria para la gestión de los menores extranjeros no acompañados, nada de nada», denunció Qadri, invitando a los socialistas a que «abandonen de una vez por todas la política de brazos cruzados que ejercen y las campañas publicitarias engañosas que solo pretenden normalizar y quitar importancia a una crisis que mantiene constantemente a Canarias en el ojo del huracán».

Al respecto, Qadri ha exigido al Gobierno que muestre «voluntad e interés» en poner sobre la mesa soluciones, una propuesta de política migratoria y cifras para apoyar económicamente a las comunidades autónomas en la acogida de menores migrantes. Y que deje de mirar «hacia otro lado» y pida ayuda urgente a Europa como han hecho otros países como Grecia e Italia.