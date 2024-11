El Parlamento Europeo vendrá a las islas a examinar 'in situ' la crisis migratoria La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior elaborará un informe exhaustivo sobre el fenómeno migratorio

Sara Toj Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 20 de noviembre 2024, 17:10

La visita del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, esta semana a Bruselas tenía el objetivo de que las instituciones europeas tomaran «conciencia» de que el archipiélago «es frontera de Europa, no solo de España», para así elaborar estrategias en conjunto para la gestión de la migración. Y la toma en consideración de este hecho ha arrancado el compromiso del Parlamento europeo de enviar una misión a las islas para conocer de primera mano el fenómeno migratorio en el archipiélago.

Así lo trasladó este miércoles Clavijo tras su encuentro con el presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) de la Cámara europea, Javier Zarzalejos, en Bruselas, donde también se reunió con la presidenta del Parlamento europeo, Roberta Metsola con el fin de no dejar en un segundo plano el drama humanitario que persiste en las islas. Desde presidencia del Gobierno autonómico especificaron que la misión también conllevará la elaboración de un «informe exhaustivo» de la crisis migratoria.

En este encuentro, el presidente remarcó la situación de los menores migrantes no acompañados que tutela el Ejecutivo canario. Se trata de más de 5.400 niños y niñas a los que da respuesta en 81 centros de acogida, que desde hace meses están saturados. A nivel europeo, Clavijo explicó que «no se distingue el status» de las personas, es decir, no se diferencia entre «si son extranjeros adultos o menores extranjeros no acompañados». Sin embargo, el presidente indicó que ha podido observar como se ha ido avanzando en este punto tras su conversación con representantes del Grupo Renew en el Parlamento Europeo.

Asu vez, Clavijo informó de que él también formará parte de la comisión del Parlamento Europeo que se desplazará hasta el archipiélago para examinar la situación migratoria. Además, el presidente de la LIBE le trasladó que a finales de año el Gobierno de España tendrá que enviar la hoja de ruta que seguirá en 2025 con respecto a la gestión de la migración. Y, en ese documento, dijo, tendrá que estar «muy arriba» en el orden de prioridades la situación de las islas y la ruta atlántica. En este caso, Clavijo apuntó que «todos ahora mismo coinciden en que el punto caliente de máxima intensidad migratoria de toda Europa es Canarias», de ahí la importancia de la ayuda que puedan prestar desde la Unión.

Preguntado por si esta visita a Bruselas se hizo porque la negociación para la modificación de la ley de extranjería parece estar en «punto muerto», Clavijo indicó que «los problemas se resuelven sentados en una mesa de diálogo». Este cambio en la norma persigue descongestionar la red de acogida del archipiélago con la distribución obligatoria de los niños y niñas que llegan a las islas entre las comunidades autónomas, y su negociación está paralizada desde que el Partido Popular se desmarcó de las conversaciones.

No es la primera vez que la Unión Europea se interesa por la gestión de la migración en Canarias, puesto que a esta misión se suma, por ejemplo, la visita al archipiélago en septiembre del vicepresidente del Parlamento Europeo, Margaritis Schinas, donde vio de primera mano cuál es la situación de los niños y niñas migrantes. En ese viaje anunció un «plan de acción adicional» en el que se contempla una partida de 14 millones de euros y la posibilidad de usar el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.