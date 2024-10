La negociación de los menores se estanca y las partes se muestran pesimistas Clavijo pide «generosidad» para redistribuir a los migrantes | Pero las conversaciones con el Gobierno de España y el PP no dan resultados

El reparto territorial de los menores migrantes no acompañados sigue estando en el centro del debate nacional y regional, pero sin avances. La negociación abierta en la última semana entre Gobierno de España, Gobierno de Canarias y Partido Popular no está dando los resultados esperados. Si a principio de semana las partes se mostraban halagüeñas -de manera discreta dado el carácter secreto de la negociación-, este viernes ya muchos de los miembros de esa mesa negociadora se declaraban abiertamente pesimistas.

No hay acuerdo ni se le acerca. Preguntado al respecto, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, señaló que sea como sea el acuerdo tendrá que llegar.

«El Sahel va a empeorar y expulsar a gente que huye del horror, la muerte, la miseria y el hambre», dijo en referencia los miles y miles de hombres, mujeres y niños que salen de sus países de origen y que recalan en Canarias.

Una población migrante que requiere del apoyo de Europa para salir adelante. «Tiene que haber generosidad y altura de miras» por parte de España, de las comunidades autónomas. Estamos asistiendo, dijo Clavijo, a un drama humanitario que «se tiene que resolver». Y tiene que ser «con una respuesta común a un drama humanitario; no es un problema político», aseguró el presidente del Gobierno de Canarias, de viaje institucional a Galicia.

Ahora mismo Canarias cifra en casi 6.000 los menores migrantes no acompañados de familiares que se encuentra bajo la tutela de la comunidad autónoma. Ante estas cifras de récords, Canarias se ha declarado al borde del colapso asistencial a estos niños y niñas, además de señalar el consiguiente desgaste de los profesionales y el coste económico.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, parte de la mesa negociadora, reconocía que es «menos optimista» que el pasado por ejemplo el martes.

Aunque también apuntó que espera que impere el «sentido común» porque «un acuerdo es posible». En el centro del desacuerdo está la modificación del famoso artículo 35 de la ley de extranjería, que daría paso a un reparto equitativo de los menores migrantes entre todo el territorio nacional.

En todo caso, el ministro Torres pidió «ser escrupuloso con la discreción» para que avancen las negociaciones y llegar a una propuesta «en la que todos» tengan que ceder. Para ello, reconoció, hacen falta los votos del PP, «porque gobierna en la mayoría de las comunidades, también en Ceuta, Melilla y Canarias, y no es lógico que no apoye una medida para estos territorios». De ahí que apele a «prevalezca el sentido común y el criterio de Estado y no ventajas partidistas».

En todo caso, aseguró, en una crítica velada al vicepresidente canario Manuel Domínguez, «no entender declaraciones recientes de dirigentes del PP diciendo que no son optimistas, cuando se han dado pasos de poner sobre la mesa propuestas». Es más, «yo creo que si hay voluntad esto tiene que salir».